Pedro Pascal Hampir Gagal Jadi Aktor

PEDRO Pascal membagikan kisah saat ia menjadi seorang imigran dan bagaimana dia hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang aktor.

Bintang serial Last of Us itu mengenang apa yang dilakukan orangtuanya untuk bertahan hidup dari kediktatoran militer di Cile, tempat ia dilahirkan, sebelum kemudian melarikan diri ke Amerika Serikat (AS).

Pascal lahir di Santiago pada 1975. Saat itu, Cile berada di bawah pemerintahan Augusto Pinochet, dikator yang memerintah Cile antara 1973-1990.

Pinochet, yang terkenal karena kerap “menghilangkan” orang-orang yang menentangnya, menghadapi tuduhan pembunuhan, penyiksaan dan penculikan ketika dia meninggal pada 2006.

“Saya lahir di Cile dan kemudian orangtua saya melarikan diri dari Pinochet dan membawa saya dan saudara perempuan saya ke AS,” katanya dilansir dari Huffpost, Jumat (9/6).

“Mereka sangat berani dan tanpa mereka saya tidak akan berada di sini di negara yang indah ini. Dan saya pasti tidak akan berdiri di sini bersama Anda semua malam ini," lanjut bintang serial Game of Thrones itu.

Pascal dan saudara perempuannya dikirim ke Denmark sebelum diizinkan masuk ke AS.

Ia dan saudara perempuannya dibesarkan di AS, sementara adik laki-lakinya dibesarkan di Cile setelah orangtuanya pindah kembali ke negara itu pada 1995.

“Jadi untuk semua keluarga saya di Cile, saya hanya ingin mengatakan saya mencintaimu, saya merindukanmu, dan berhenti memberikan informasi pribadi saya,” ungkap bintang serial Mandalorian itu. (Z-1)