The Expendables 4, Film Aksi Terbaru Iko Uwais sebagai Penjahat

TENTARA bayaran veteran yang tak terkalahkan, Barney Ross (Sylvester Stallone) dan rombongannya, akan kembali dalam The Expendables 4, film keempat dari franchise aksi-thriller ansambel The Expendables. Film ini merupakan sekuel dari The Expendables 3 dan tamasya terakhir dalam seri untuk Stallone.

The Expendables 4 disutradarai oleh pemeran pengganti yang menjadi pembuat film, Scott Waugh. Seperti semua film sebelumnya dalam seri ini, film yang keempat ini juga didasarkan pada cerita asli oleh Spenser Cohen yang juga berperan sebagai penulis naskah bersama pada proyek tersebut bersama dengan Max Adams dan John Joseph Connolly. Jason Statham, yang juga berperan sebagai tokoh utama, berperan sebagai produser bersama Avi Lerner, Les Weldon, Yariv Lerner, dan Kevin King.

Sesuai pengumuman resmi Lionsgate, perusahaan distribusi film, The Expendables 4 saat ini dijadwalkan rilis pada 22 September 2023 di seluruh bioskop di Amerika Serikat. Film ini akan dibuka dengan perlawanan epik Sony Pictures The Book of Clarence dan komedi jalanan Drive-Away Dolls dari Focus Features.

Baca juga: The Boogeyman Hadirkan Kesuraman Horor Monster yang Mencekam

Trailer dirilis secara online oleh Lionsgate pada Rabu (7/6). Trailer dimulai dengan Lee Christmas (Jason Statham) dan Gina (Megan Fox) melakukan foreplay yang agak kasar sebelum Lee dikunjungi keesokan paginya oleh Barney Ross. Trailer tersebut kemudian dipotong menjadi montase yang berlatarkan Can't Stop dari Red Hot Chili Peppers yang menyoroti beberapa set piece aksi eksplosif dari film tersebut.

Waralaba Expendables selalu menjadi penghormatan untuk film aksi klasik tahun 80-an dan 90-an dan menampilkan pemeran yang ditunggu-tunggu. Film keempat ini tidak akan berbeda. The Expendables 4 diatur untuk melihat kembalinya Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, dan Randy Couture, mengulangi peran asli mereka dari tiga film terakhir sebagai kuartet tentara bayaran terkemuka.

Baca juga: Tom Holland Putuskan Hiatus dari Akting Selama Setahun

Stallone mengulangi perannya sebagai Barney Ross, pemimpin The Expendables yang menerima tugas dari lembaga pemerintah. Barney menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling kebal tetapi sering mengungkapkan penyesalan tentang pilihan hidupnya. Dia dekat dengan anggota timnya dan sering mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dia seorang pilot, suka membuat targetnya lengah, dan menggunakan revolver sebagai senjata andalannya. Film keempat akan menjadi penampilan terakhir Barney Ross dalam serial tersebut. Dalam cerita masa depan mana pun, jika ada, fokus kemungkinan besar akan beralih ke teman dekat dan rekan setimnya, Lee Christmas.

Statham akan mengulangi perannya sebagai Lee Christmas, mantan prajurit SAS dan teman terdekat Barney. Lee dipercaya dengan misi berbahaya apa pun, tidak seperti yang lain. Meski sering mempertanyakan keputusan Barney, dia sangat setia kepada temannya. Lee ialah ahli pisau yang dapat menggunakan pisau dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Ia sangat berguna untuk membunuh target. Dia juga menjadi bahan candaan rekan setimnya, yang terus mengincar arogansi, penampilan, dan lain sebagainya.

Lundgren akan kembali sebagai Gunner Jensen, seorang ahli senjata berat dan anggota The Expendables yang sangat diperlukan. Di film-film sebelumnya, kita mengetahui bahwa Gunner secara mental dan emosional tidak stabil karena stres dan trauma dari pertempuran bertahun-tahun serta penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang ekstensif. Dia sebelumnya diberhentikan oleh Barney di masa lalu karena ketidakstabilan mentalnya tetapi kemudian bergabung kembali dengan tim sebagai anggota integral.

Couture kembali sebagai Toll Road, ahli penghancuran. Meski memiliki peran yang lebih kecil di tiga seri sebelumnya, Toll Road cukup signifikan dalam cerita. Dalam cerita sebelumnya, diketahui bahwa dia pernah menjadi pegulat dan mengalami cedera yang menyebabkan telinganya cacat yang membuatnya sangat sadar. Toll Road mudah marah, apalagi saat rekan satu timnya mengolok-olok telinganya.

Iko Uwais (The Raid) akan berperan sebagai penjahat bernama Rahmat di film tersebut. Ia merupakan seorang mantan tentara yang menjadi pedagang senjata dan memiliki tentara swasta untuk menghadapi pahlawan Expendable kita.

Bergabung dengan anggota pemeran yang kembali, ada juga beberapa wajah baru tetapi terkenal, termasuk rapper/aktor Curtis 50 Cent Jackson (Den of Thieves) sebagai Easy Day, Megan Fox (Jennifer's Body) sebagai Gina, Andy Garcia (The Godfather Part III) sebagai agen CIA Marsh, Jacob Scipio (Bad Boys for Life) sebagai Galan, Levy Tran (The Haunting of Hill House) sebagai Lash, dengan legenda seni bela diri Thailand Tony Jaa (Ong Bak), Sheila Shah (Rambo: Last Blood ), dan pensiunan orang kuat dan pemenang World's Strongest Man 2017 Eddie Hall dalam peran yang dirahasiakan.

Salah satu ikon utama yang tidak akan kembali untuk film keempat ialah Arnold Schwarzenegger. Gubernur itu mengonfirmasi pada Mei 2023 bahwa dia tidak akan kembali sebagai Trench di Expend4bles.

Sinopsis plot resmi dari Lionsgate

Bintang generasi baru bergabung dengan bintang aksi top dunia untuk petualangan yang memacu adrenalin di The Expendables 4. Bersatu kembali sebagai tim tentara bayaran elite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, dan Sylvester Stallone bergabung untuk pertama kali oleh Curtis 50 Cent Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran, dan Andy Garcia. Dipersenjatai dengan setiap senjata yang bisa mereka dapatkan dan keterampilan untuk menggunakannya, The Expendables ialah garis pertahanan terakhir dunia dan tim yang dipanggil ketika semua opsi lain tidak tersedia. Namun anggota tim baru dengan gaya dan taktik baru akan memberi darah baru arti yang sama sekali baru. (Z-2)