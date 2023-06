Hayao Mizaki Rilis Film Baru Tanpa Promosi

FILM terakhir animator Hayao Mizaki, yang berjudul How Do You Live?, bakal dirilis tanpa materi promosi maupun trailer. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh produser sekaligus tangan kanan Mizaki, Tashio Suzuki.

Animasi yang diangkat dari novel berjudul sama yang ditulis Genzaburo Yoshino pada 1937 merupakan kisah tentang seorang laki-laki muda setelah ayahnya meninggal dunia. Rencananya film produksi Studio Ghibli itu akan dirilis di Jepang pada Desember mendatang.

"Selama bertahun-tahun Ghibli selalu tidak sabar menunjukkan hasil karya yang telah kami buat. Jadi kami membuat berbagai cara untuk menarik perhatian. Tapi kali ini kami berpikir, sepertinya kami tidak perlu melakukan itu," kata Suzuki.

"Melakukan hal yang sama yang pernah kami lakukan sebelumnya terus-menerus membuat lelah. Jadi kami ingin sesuatu yang berbeda," imbuh dia.

Nama Hayao Mizaki, 81, dikenal sebagai seorang animator hebat yang mendirikan Studio Ghibli dan telah membuat sejumlah mahakarya yang diakui dunia, seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro.

Dalam sebuah esai yang ditulisnya, Mizaki mengaku menjalani karier sebagai seorang animator bukanlah hal yang mudah. Pria kelahiran Bunkyo City, Tokyo itu bahkan mengatakan pernah hampir menyerah saat meniti karier.

"Aku ragu apakah aku akan terus bekerja sebagai animator seandainya tidak bertemu Snow Queen di sebuah pemutaran film," ucap dia. (Z-1)