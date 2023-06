Oppal Dukung Konser Evolution Afgan yang Hadirkan Sejumlah Experience

SEBAGAI multi-platform media terus, Oppal mendukung seniman dan musisi Tanah Air dalam beberapa kegiatannya.

Kali ini Oppal mendukung penyanyi Afgan dalam rangkaian konser Evolution dengan menghadirkan sejumlah keseruan, mulai dari showcase, mini-series, hingga surprise visit.

“Oppal terus mendukung musisi Tanah Air, kali ini kami mendukung sahabat kami, Afgan. Sebagai bentuk dukungannya kami mempersembahkan juga berbagai rangkaian perjalanan Afgan hingga ke konser Evolution,” kata CEO Oppal Multi-Platform Media, Firman, dalam keterangan pers, Rabu (7/6).

Adapun rangkaian konser Afgan telah dimulai dengan konferensi pers yang digelar Senin (5/6) di La Moda, Plaza Indonesia, Jakarta.

Dalam konferensi pers “Evolution” dihadiri oleh undangan dari media, agensi, brand, hingga partner dari Afgan.

Terkait konsernya, Afgan menceritakan proses di balik konser ini, mulai dari pemilihan nama, proses kreatif dan juga keseruan yang akan dihadirkan di konser tunggalnya.

Hadirkan Mini-Series dengan 4 Episode

Selain itu, untuk melengkapi konsernya, dihadirkan pula mini-series dengan 4 episode berjudul “We Hear, We Feel, We Love - The Series”.

Sekilas terkait mini-series, video yang bercerita tentang perjalanan Afgan dan bentuk terima kasihnya ini mengisahkan Afgan yang karyanya tumbuh dan hubungan emosi dengan pendengarnya dari bahagia, sedih, galau dan masih banyak lagi.

Afgan juga banyak melakukan evolusi pada musiknya dan mengikuti perkembangan trend.

“Maka dari itu Oppal ingin mengupas perjalanan Afgan dan menginterview orang - orang yang berjasa dengan perjalanan Afgan,” tambah Firman.

Wawancara dengan Orang-orag Dekat Afghan

Terkait konser Evolution, ini merupakan sebuah cerita perjalanan seorang Afgan dalam menjalani karirnya di industri musik.

Cerita ini akan diceritakan dalam bentuk video series dan aktivitas yang akan melibatkan sosok yang pernah terlibat bekerja sama dengan Afgan.

Rangkaian aktivitas menjelang konser Evolution merupakan kolaborasi Oppal sebagai content partner dengan Trinity Optima Production dan City Vision.

Sebelumnya Oppal juga mendukung Atiya Purnomo, penyanyi cilik yang menjadi Juara 1 di ajang internasional, San Remo Festival, di Italia tahun ini.

Sebelum konser Afgan ini, Oppal juga mendukung album baru Diva Indonesia, Rossa dan konser tunggal Maliq & D’essentials. (RO/S-4)