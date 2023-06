Putri Ariani Dapat Golden Buzzer di Ajang America’s Got Talent

AJANG pencarian bakat Amerika Serikat, America’s Got Talent, melalui kanal YouTube-nya menggunggah cuplikan tayangan penampilan seorang musisi asal Indonesia Putri Ariani. Ia mendapatkan gold buzzer dari salah satu jurinya, Simon Cowell.

Sebelumnya, Putri sempat jadi salah satu juara Indonesia’s Got Talent pada 2014 yang lalu. Ia berhasil membuktikan bahwa di tengah keterbatasan tidak menghalangi dirinya untuk meraih impian.

Di awal audisi, Putri terlihat sangat ceria dan bahagia saat memperkenalkan dirinya.

"Sejak kecil, saya selalu bermimpi untuk tampil di America's Got Talent,” ungkap Putri.

"Salah satu tantangan terbesar bagi saya adalah ketika orang-orang melihat saya hanya sebagai seseorang yang buta, bukan seorang musisi. Tetapi saat saya bernyanyi, saya merasa seperti seorang superstar," kata Putri sambil tersenyum.

Terry Crews, sang pembawa acara, kemudian bertanya kepada Putri tentang penampilannya di ajang ini.

“Saya akan bernyanyi dan memainkan piano," jawabnya. Putri pun langsung naik ke panggung dengan didampingi oleh ayahnya.

Ini merupakan kali pertama Putri menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Ia juga berbagi tentang mimpi besarnya yang ingin ia capai.

“Impian saya adalah menjadi seorang Diva besar di dunia seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Award," ungkap Putri.

Putri juga menceritakan bahwa saat ini Ia masih duduk di bangku SMA dan berharap dapat masuk ke sekolah seni terkenal di Amerika, yaitu Juilliard.

Putri, yang telah menciptakan lagu sendiri berjudul Loneliness, kemudian membawakan lagu tersebut di depan penonton dan juri sambil memainkan piano.

Setelah penampilannya membawakan Loneliness, para penonton memberikan sambutan meriah. Simon Cowell bahkan naik ke panggung dan meminta Putri untuk menyanyikan satu lagu lagi.

Putri menjawab tantangan ini dengan membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word oleh Elton John. Tepuk tangan riuh kembali bergema untuk Putri, dan penonton serta juri memberikan standing ovation.

"Kita semua merasakan hal yang sama. Kamu masih berusia 17 tahun, kamu menulis lagu sendiri, kamu memiliki suara yang luar biasa dan unik, dan maksud saya benar-benar luar biasa," ujar Simon Cowell sambil menekan tombol golden buzzer yang membuat seluruh studio bergemuruh.

Cowell mengatakan bahwa Putri adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di America's Got Talent. Bahkan pada akhirnya, Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada Putri, yang membuatnya langsung lolos ke babak selanjutnya.

Dengan Golden Buzzer tersebut, Putri Ariani secara otomatis mendapatkan posisi di babak semifinal America's Got Talent 2023 dan tidak perlu melewati tahap bootcamp kompetisi lagi.

Selain Putri, diketahui artis nasional Cakra Khan juga sempat mengikuti ajang yang sama dengan Putri. Berdasarkan video yang Ia unggah di kanal YouTube pribadinya, Ia bercerita bahwa Ia sudah dihubungi pihak AGT dari tahun lalu dan baru mengikuti ajang tersebut di tahun ini. (Z-10)