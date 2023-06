Ahn Hyo-seop Kunjungi Indonesia 9 September Nanti

AKTOR Korea Selatan Ahn Hyo-seop akan bertemu penggemarnya di acara fan meeting di Jakarta pada 9 September mendatang. Informasi mengenai tanggal pasti fan meeting ini diumumkan oleh promotor Mecimapro.

Namun, informasi mengenai harga tiket fan meeting dan lokasi belum diumumkan.

Fan meeting ini merupakan bagian dari tur Ahn Hyo-seop yang bertajuk The Present Show, Here and Now. Tur fan meeting ini akan dimulai oleh aktor berusia 28 tahun ini di kota Seoul, Korea Selatan, pada 16 Juli 2023.

Baca juga: Wow! Ahn Hyo-seop Gelar Fan Meeting di Jakarta

Setelah itu, Ia dijadwalkan akan mengunjungi Bangkok, Thailand, dan Taipei, Taiwan, sebelum akhirnya menyambangi Jakarta. Selanjutnya, Ahn Hyo-seop akan bertemu dengan para penggemarnya di Hong Kong dan Jepang. Fan meeting di Jakarta ini akan menjadi pertemuan penggemar pertama Ahn Hyo-seop di Indonesia.

Ahn Hyo-seop adalah seorang aktor yang lahir pada tanggal 17 April 1995. Ia memulai debutnya di industri hiburan dengan merilis single Love You bersama grup One O One. Karir aktingnya dimulai pada tahun 2015 melalui drama Splash Splash Love.

Baca juga: Debut Layar Lebar, Ahn Hyo Seop Bakal Duet Bareng Lee Min Ho

Saat ini, Ahn Hyo-seop sedang membintangi drama Korea Dr. Romantic 3 bersama Han Suk-kyu dan Lee Sung-kyung, yang dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 17 Juni mendatang. Drama ini mendapatkan respons yang sangat positif. Dalam episode terbaru, serial medis ini mencapai rating sebesar 14,4%.

Ahn Hyo Seop juga sedang diminati untuk berperan dalam film bersama Lee Min Ho yang berjudul Omniscient Reader's Viewpoint. Film ini didasarkan pada web novel populer dengan judul yang sama. Ahn Hyo Seop sedang dipertimbangkan untuk memainkan peran utama sebagai Kim Dok Ja, seorang karakter yang bekerja sama dengan sekutunya untuk menyelamatkan dunia setelah terjebak dalam alur cerita novel web yang dia baca.

Selanjutnya, Ahn Hyo-seop sedang mempersiapkan drama A Time Called You yang akan ditayangkan di Netflix pada paruh kedua tahun 2023.

Ini profil singkat Ahn Hyo-seop:

Nama: Ahn Hyo-seop (Paul Ahn)

Hangul: 안효섭

Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 17 April 1995

Tinggi: 187 cm

Facebook: OfficialAhnHyoseop

Instagram: imhyoseop. (Z-10)