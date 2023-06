J-Hope BTS Muncul di Film Spider-Man? Ini Faktanya

PENONTON film Spider-Man: Across The Spider-Verse banyak mengira J-Hope BTS akan membuat penampilan singkat. Kebanyakan mereka adalah Army, yang menantikan penampilan singkat J-Hope BTS.

Pada akhir pekan lalu, Sony Pictures dan Marvel merilis Spider-Man: Across The Spider-Verse, sekuel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse. Film ini melanjutkan petualangan Miles Morales sebagai Spider-Man dan Gwen Stacy sebagai Spider-Woman.

Seperti film sebelumnya, kita diperkenalkan dengan berbagai versi Spider-Man dan Spider-Woman. Bahkan ada karakter Spider-Pig yang dikenal sebagai Spider-Ham.

Dalam film Spider-Man: Across the Spider-Verse, ada karakter bernama Hobie yang sering disebut-sebut sebelum penampilannya. Oleh karena itu, banyak penggemar Army yang menonton film ini tidak bisa tidak memikirkan J-Hope karena nama panggilannya adalah ‘Hobie’

Kemudian, Hobie akhirnya muncul dan terungkap bahwa dia adalah Spider-Punk, juga dikenal sebagai Hobart Hobie Brown, seorang aktivis politik, musisi, dan pahlawan super punk asal Inggris.

Meskipun penonton sangat menyukai karakter Hobie, tak dapat dihindari bahwa ada penggemar Army yang menonton Spider-Man: Across the Spider-Verse tetap memikirkan J-Hope.

Ditulis oleh Phil Lord, Christopher Miller & David Callaham, film buku komik ini memiliki banyak peningkatan emosional selama penayangannya. Sementara trio direktur baru, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers & Justin K. Thompson telah memastikan untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa.

Sinopsis Spider-Man: Into the Spider-Verse

Setelah peristiwa spektakuler Spider-Man: Into The Spider-Verse, Miles Morales tiba-tiba didekati oleh Gwen Stacy untuk menyelamatkan setiap semesta Spider-People dari penjahat berbahaya yang dapat menciptakan bencana besar, The Spot.

Melalui perjalanan bersama ini, baik Miles dan Gwen menghadapi banyak tantangan. Mereka menemukan sekelompok manusia laba-laba yang dikenal sebagai Spider-Society, dipimpin oleh Miguel O'Hara.

Miles harus melawan ancaman dan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi pahlawan dan menyelamatkan rakyatnya.

Shameik Moore mengisi suara Miles Morales sedangkan Hailee Steinfeld sebagai Gwen Stacy, Jakes Johnson sebagai Peter B. Parker. Jason Schwartzman mengisi suara sebagai The Spot.

Spider-Man: Across the Spider-Verse diakhiri dengan sebuah cliffhanger. Meskipun saat ini penggemar harus menunggu satu tahun lagi atau mungkin lebih, tetapi film-maker telah berjanji kepada penggemar untuk membuat gebrakan dengan setiap film dalam serial ini. (Z-10)