Tom Hollan Mengakui Spider-Man: Across the Spider Verse Jadi Versi Terbaik Spider-Man

FILM animasi Spider-Man: Across the Spider Verse merupakan salah satu film yang keluar pada Juni 2023. Film ini merupakan lanjutan dari Spider-Man: Into the Spider Verse.

Pemeran Spider-Man No Way Home Tom Holland mengakui bahwa Spider-Man Into Spider Verse ini merupakan film terbaik dari series Spider-Man lainya. Tom Holland mengapresiasi sang produser, Amy Pascal. Ia juga tak sabar menanti Spider Verse ke-2

“Saya sangat bangga dengan semua orang yang terlibat. Produser Amy Pascal seperti ibuku. Saya seharusnya pergi bersamanya ke pemutaran perdana sebagai teman kencannya, saya tidak bisa pergi karena saya di sini bekerja,” katanya seperti dilansir dari Variety, Rabu (7/6)

“Tapi saya sangat bangga dengan mereka, saya bersemangat untuk yang kedua. Saya yakin itu akan memenuhi setiap harapan, dan saya tidak sabar untuk melihatnya,” ungkap Tom Holland.

Sementara, terkait lanjutan dari Spider-Man: Into the Spider-Verse, yakni Spider-Man: Across the Spider-Verse telah rilis sejak awal Juni.

Film ini, mengisahkan tentang Miles Morales kembali untuk bab berikutnya dari saga Spider-Verse.

Setelah bersatu kembali dengan Gwen Stacy, Spider-Man berdiam diri di rumahnya, Brooklyn. Lalu Ia terlempar melintasi Multiverse, di tempat pertemuannya dengan tim Spider-People yang bertugas melindungi keberadaannya.

Namun ketika para pahlawan bentrok tentang cara menangani ancaman baru, Miles menemukan dirinya diadu dengan Laba-laba lain. Di sini Ia juga harus mendefinisikan kembali apa artinya menjadi pahlawan agar dia dapat menyelamatkan orang yang paling dia cintai. (Z-10)