Zerobaseone akan Lakukan Debut pada Bulan Depan

GRUP idola K-pop Zerobaseone akhirnya mengungkapkan tanggal debut mereka yakni 10 Juli 2023 pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Hal itu dilansir melalui laman Twitter resmi grup tersebut, Selasa (6/6).

Grup proyek beranggotakan sembilan orang, yang terbentuk di acara kompetisi Boys Planet itu akan memulai debut melalui album mini berjudul Youth in the Shade.

Pada Mei lalu, Zerobaseone mengunggah cuplikan video terkait mini album mereka. Video berjudul Film: in itu memiliki durasi 30 detik, memperlihatkan dua personel grup saling berhadapan dengan sebuah lilin berada di antara mereka.

Menjelang debut, grup yang beranggotakan Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew, Kim Tae-rae, Ricky, Kim Gyu-vin, Park Gun-wook dan Han Yu-jin itu mengunggah video-video lain termasuk kala berpartisipasi dalam acara KCON Japan 2023, membawakan koreografi lagu Say My Name dan Here I Am.

Mereka akan aktif berpromosi sebagai grup Zerobaseone selama dua setengah tahun. (Ant/Z-1)