Netflix Rilis Tampilan Perdana Film Rebel Moon

LAYANAN streaming Netflix merilis sejumlah foto tampilan pertama dari film Rebel Moon karya sutradara Zack Snyder yang dijadwalkan tayang pada 22 Desember 2023.

Foto tampilan pertama tersebut diumumkan Netflix, Rabu (7/6), melalui akun media sosial resmi mereka.

Foto-foto itu menampilkan para pemeran ansambel termasuk Sofia Boutella, yang menjadi pemain utama. Selain itu ada pula Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, hingga Charlie Hunnam.

Film Rebel Moon turut menghadirkan Anthony Hopkins, yang menyuarakan karakter Jimmy, Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert, dan seterusnya.

Ditulis oleh Snyder bersama Kurt Johnstad dan Shay Hatten, Rebel Moon merupakan film fantasi-ilmiah yang telah disiapkan selama bertahun-tahun oleh Snyder, yang dikenal lewat film-filmnya seperti 300 (2007), Man of Steel (2013), dan Army of the Dead (2021).

Film ini mengikuti kisah tentang sebuah koloni yang awalnya diliputi penuh kedamaian di pinggir galaksi namun terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang.

Kora (Sofia Boutella), yang asing dan misterius, menjadi harapan warga desa agar mereka bisa bertahan hidup.

Dia berusaha untuk menemukan sejumlah petarung mahir yang akan berjuang bersama menghadapi kekuatan Mother World.

Kora pun mempersatukan para pejuang yang terdiri dari kaum pemberontak, petani, hingga yatim piatu akibat perang dari berbagai dunia. Mereka bersatu dalam satu tujuan untuk pembebasan dan pembalasan dendam. (Ant/Z-1)