Penyanyi The Girl from Ipanema, Astrud Gilberto, Tutup Usia

ASTRUD Gilberto, penyanyi Brasil yang suara lembutnya membuat lagu The Girl from Ipanema menjadi sensasi dunia pada 1960-an dan membuat genre Bossa Nova mendunia, meninggal dunia di usia 83 tahun.

"Saya membawa kabar duka bahwa nenek saya telah menjadi bintang pada hari ini di sebelah kakek saya Joao Gilberto," ujar Sofia Gilberto di media sosial, Selasa (6/6).

Penyanyi itu meninggal dunia di rumahnya di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) yang telah ditempatinya sejak 1960-an

Baca juga: Hayley Williams Berikan Penghormatan untuk Tina Turner

Gilberto lahir di Salvador, ibu kota Negara Bagian Bahia pada 1940 dan menikah dengan Joao Gilberto, pionir musik Bossa Nova, yang meninggal dunia pada 2019.

Gilberto merekam 19 album sepanjang kariernya namun dia tidak memiliki pengalaman bermusik profesional ketika dia membawa lagu The Girl from Ipanema, karangan Tom Jobim dan Vinicius de Moraes, menjadi hit dunia, ketika membawakan versi bahasa Inggris lagu itu bersama saksofonis AS Stan Getz dan iringan gitar suaminya.

Baca juga: Penggemar Letakkan Bunga dan Lilin di Depan Kediaman Tina Turner di Swiss

Versi bahasa Inggris The Girl from Ipanema mengantarkan Gilberto menjadi penyanyi Brasil pertama yang mendapatkan nominasi penghargaan Grammy yang dimenangkannya untuk kategori Song of the Year pada 1965.

Ratu Bossa Nova

The Girl from Ipanema tidak hanya mengubah hidup Gilberto secara profesional namun juga secara personal.

Gilberto mengisahkan dia berutang besar kepada lagu yang disarankan oleh suaminya kala itu, Joao Gilberto, untuk dinyanyikannya kala berada di New York.

"Lagu ini akan membuat kamu terkenal," ujar Getz kala keduanya merekam lagu itu di studio.

Ternyata bukan hanya musik Gilberto yang membuat saksofokis kepincut begitu juga kebalikannya.

Gilberto akhirnya meninggalkan suaminya demi bersama Getz dan tinggal di AS untuk selanjutnya.

Namun, drama dalam hidupnya melahirkan sejumlah lagu kenamaan dalam karier Gilberto termasuk album live kala konser di Carnegie Hall New York pada Oktober 1964.

Kala itu, Gilberto masih berusia 24 tahun dan mengalami demam panggung. Dia mengatasi hal itu dengan belajar drama di akademi akting Stella Adler.

Gilberto sukses menarik perhatian penonton dengan suara lembutnya. Dia pun dijuluki Ratu Bossa Nova sehingga musik santai ala Brasil itu menjadi terkenal di dunia.

Dia tetap tinggal di AS meski telah berpisah dengan Getz merekam sejumlah lagu kenamaan lainnya seperti Fly Me to the Moon (1972) dan Far Away (1977). Dia juga menulis lagu untul album Astrud Gilberto Now dan That Girl from Ipanema.

Setelah melakukan tur dunia, Gilberto memutuskan pensiun pada 2001. Dia kemudian masuk dalam International Latin Hall of Fame pada tahun berikutnya.

Pada 2008, Gilberto meraih penghargaan Grammy untuk penghargaan seumur hidup.

Di masa tuanya, Gilberto menyibukan diri dengan melukis dan aktif di perjuangan untuk hak binatang. (AFP/Z-1)