Lagu Dynamite dari BTS Raih 1,7 Miliar Penayangan di YouTube

LAGU BTS yang berjudul Dynamite meraih pencapaian dengan 1,7 miliar penayangan di YouTube. Lagu disko-pop yang ceria ini dirilis pada Agustus 2020, dan langsung menjadi favorit penggemar secara global.

Seperti yang dilansir dari Allkpop, lagu Dynamite adalah bagian dari pesan harapan dan keaslian BTS. Dengan lagu ini, BTS mencetak rekor dengan menjadi penyanyi pop Korea pertama yang memuncaki chart single utama Billboard Hot 100 dan dinominasikan untuk Grammy Awards.

Video musik Dynamite menampilkan kepribadian BTS yang dinamis. Ini adalah konsep yang energik dan hidup dengan memanfaatkan suasana ceria dari melodi dan lirik lagu tersebut.

Video tersebut memperlihatkan sekilas kehidupan sehari-hari para anggota saat mereka menikmati musik dengan santai dengan menambahkan sentuhan pribadi pada lagu tersebut. Video tersebut menampilkan latar belakang warna-warni dan tarian kelompok dinamis yang sangat cocok dengan irama dan tempo lagu yang ceria.

Ini adalah suguhan untuk para penggemar yang tidak pernah puas dengan kepribadian menawan BTS.

Jadwal dan Rangkaian Acara BTS Festa 2023

Menjelang debut 10 tahun, pihak Big Hit mengumumkan bahwa untuk merayakan ulang tahun ke-10 BTS akan merilis single digital berjudul Take Two yang dirilis pada 9 Juni. Kali ini single terbaru akan dipersembahkan oleh ketujuh members BTS yang meliputi RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin.

Lagu tersebut menyampaikan apresiasi BTS kepada Army yang telah setia dan terus mencintai BTS mulai dari awal karir hingga sekarang ini.

Big Hit juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Army atas rasa cinta yang tidak ada habisnya untuk BTS dan berharap single Take Two akan menjadi hadiah berharga dari BTS untuk semua penggemar.

Rangkaian acara BTS Festa belum sepenuhnya diinfokan, namun mereka telah memberi tahu sedikit bocoran di bulan Juni.

Berikut jadwal BTS Festa yang dirujuk dari bagan monopoly Festa di Weverse:

5/31 - Take Two Digital Single Announcement

6/2 - TBA

6/3 - TBA

6/7 - TBA

6/8 - TBA

6/9 - Take Two release

6/10 - TBA

6/11 - TBA

6/12 - TBA

6/13 - TBA

6/14 - TBA

6/16 - TBA

6/17 - TBA

