Album Solo Jungkook BTS Launching 14 Juli 

JUNGKOOK BTS dilaporkan bersiap untuk melakukan debut solo segera. Dikutip dari Korea Sports Chosun, Jungkook sedang mempersiapkan debut solonya melalui album yang akan dirilis pada 14 Juli KST.

Album tersebut akan menyertakan lagu B-side berbahasa Inggris, dan diperkirakan juga akan ada aktivitas solo secara global. Para fans telah lama mengantisipasi debut solo Jungkook.

Sang Idol sudah lama menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi tidak hanya sebagai anggota BTS tetapi melalui lagu solo seperti Still With You dan My You. Keduanya populer melalui SoundCloud.

Baca juga: Jungkook BTS Cetak Rekor Baru di Platform Spotify

Tak hanya itu, Ia juga menjadi penyanyi soundtrack serial webtoon 7Fates: Chakho dengan lagu Stay Alive. Jungkook juga membawakan lagu tema Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Dreamers.

Seperti yang diketahui, saat ini BTS berencana untuk merilis berbagai konten dalam rangka memperingati 10 tahun debut mereka. Pada 9 Juni mendatang, mereka akan merilis lagu baru berjudul Take Two.

Baca juga: Jungkook BTS Nyanyikan Lagu Seventeen Selama Weverse Live

Selain itu, Pada Rabu (31/5) melalu aplikasi Weverse rangkaian jadwal peringatan tersebut telah disebarkan pada para fans. Pengumuman rangkaian tersebut diunggah secara artistik dengan model papan monopoli bertemakan Festa tahunan.

Menurut bagan jadwal bergaya Monopoli, berbagai konten akan diungkapkan setiap hari mulai hari ini hingga 17 Juni. Jadi, periksa bagan dan tandai kalender kamu untuk mengetahui semua konten baru yang dirilis oleh BTS! (Z-10)