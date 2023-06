Serial HeartBeat akan Tayang di Prime Video pada 26 Juni

SERIAL komedi romantis fantasi dari Korea bertajuk HeartBeat akan tayang perdana di Prime Video pada 26 Juni.

Disutradai Lee Hyun Suk dan diproduksi oleh stasiun TV Korea KBS, serial HeartBeat diperankan berbagai aktor dan aktris antara lain Ok Taec Yeon, Won Ji An, Park Kang Hyun, dan Yoon So Hui.

"HeartBeat mengeksplorasi kehidupan vampir yang energinya terkuras karena manusia. Bagaimana kehidupan vampir Korea di abad ke-21? Kisah yang lahir dari imajinasi semacam ini diharapkan dapat menghibur, mengundang tawa, dan menyentuh hati penonton," kata Lee Hyun Suk, dikutip Senin (5/6).

Baca juga: TvN Ungkap Drama Baru Produser Shin Bukan Prekuel Hospital Playlist

Serial ini mengisahkan tentang seorang vampir bernama Seon U Hyeol (Ok Taec Yeon), yang bertekad menjadi manusia dan mengalami rasanya jatuh cinta dengan tidur di peti mati selama 100 tahun.

Sayangnya, tujuan tersebut dipersingkat hanya dalam satu hari setelah ia dibangunkan oleh seorang perempuan bernama Joo In Hae (Won Ji An).

Terbiasa mengurus dirinya sendiri sejak usia dini, tumbuh sebuah mekanisme pertahanan dalam diri Ji An yang membuatnya menjadi keras dan tangguh dalam prosesnya.

Baca juga: Rekomendasi 7 Tontonan Korea di ViU Sepanjang Juni

Pertemuannya dengan seorang pria misterius yang tertidur di peti mati perlahan menurunkan pertahanannya dan hubungan tidak terduga antara Seon U Hyeol dan Joo In Hae pun terjadi.

Serial HeartBeat akan tayang sebanyak 16 episode yang rilis setiap Senin dan Selasa.

Selain Indonesia, serial tersebut akan ditayangkan secara eksklusif oleh Prime Video di lebih dari 240 negara di seluruh dunia. (Ant/Z-1)