Gong Hyun Joo Dikaruniai Anak Kembar

AKTRIS Korea Selatan (Korsel) Gong Hyun Joo, baru-baru ini, mengabarkan dirinya baru saja melahirkan bayi kembar. Kabar menggembirakan itu disampaikan agensi Gong Hyun Joo.

Di usia 39 tahun, ia dianugerahi bayi kembar laki-laki dan perempuan dengan sehat.

“Gong Hyun Joo melahirkan anak kembar kemarin. Ibu dan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan mereka saat ini sedang dalam pemulihan,” ucap agensi tersebut dikutip dari Soompi, Minggu (4/6).

Diketahui pemain film Homme Fatele itu menikah dengan pasangan yang bukan dari kalangan selebriti, empat tahun lalu. Gong Hyun Joo sempat menjadi sorotan saat pertama kali mengumumkan kehamilannya.

Baru-baru ini, sang aktris telah berperan sebagai ibu Park Ji Hoon dalam drama populer Weak Hero Class 1. Kini, ia berperan sebagai ibu sungguhan setelah kehadiran bayi kembar mungilnya.

Gong Hyun Joo juga dikenal sebagai model SBS 2001 Super Model Contest Cinnamon Korea. Dia memulai debut akting pada 2003 lewat drama All In.

Dalam kesempatan lain, Gong Hyun Joo pernah menuturkan drama You Are My Destiny merupakan karya yang paling berkesan karena meraih rating tinggi mencapai 40% hingga membuat popularitasnya melejit. (Z-1)