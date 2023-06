Alonzo Brata Lima Kali Naik Panggung untuk BNI JJF 2023

PENYANYI muda Alonzo Brata tampil memukau di hari kedua BNI Java Jazz Festival (JJF) 2023, di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (3/6).

Penampilan Alonzo Brata di panggung Wonderful Indonesia Stage patut diacungi jempol. Pasalnya, ia tampil bersamaan dengan Stacey Ryan di Blibli Hall.

Alonzo Brata tak terusik apalagi gentar meski tampil di jam yang sama dengan penyanyi dunia itu. Dia tetap memberikan penampilan terbaiknya. Para penonton pun menikmati penampilannya di atas panggung.

“Saya hanya berupaya tampil maksimal saja di panggung bagian luar, di center, di Stage Wonderful Indonesia,” ungkap Alonzo dalam wawancara sebelum pentas.

Diiringi empat seksi tiup yakni Hairul dan Donny (saksofon), Wisnu (trompet) Widi (trombon), ditambah Rio (piano), Josh (bas) dan Deska (drum), Alonzo membuka panggung dengan Route 66, lagu yang diciptakan Bobby Troup pada 1946.

Disusul sederetan old song legendaris yang lain, seperti Ain't That a Kick in the Head, Orange Colored Sky, Birth of The Blues, dan Haven't We Met.

Dilanjutkan On the Street Where You Live, Cheek to Cheek, A Night in Tunisia, dan ditutup dengan What a Wonderful World.

Bukan hanya menyanyikan karya musisi lain, ia juga membawakan lagu sendiri berjudul Strollin' Down the Avenue.

“Judulnya Strollin' Down the Avenue, ciptaan Nial Djuliarso dengan lirik ditulis Mari Kartika dan sudah saya rekam untuk digital music platform," katanya.

Bersamaan dengan gelaran JJF 2023, Alonzo Brata mendapatkan kesempatan istimewa. Selain tampil di JJF 2023, dia juga tampil pada empat event JJF (Java Jazz Festival) yang lain.

Mulai dari acara di Taman Mini Indonesia Indah, dan press conference JJF 2023 di Hard Rock Cafe. Selanjutnya, ia juga mengisi Roadshow to Java Jazz atau Jazz on The Move di Puri Mall dan Sarinah.

“Sungguh, dari hati terdalam, saya merasa senang sekaligus terhormat bisa diajak bergabung di Java Jazz,” ungkap Alonzo yang lahir pada 2 Agustus 2003 itu.

Karena itu, Alonzo mengaku serius mempersiapkan diri. “Selain olahraga tiap hari, saya latihan menghafal lagu, serta latihan vokal seminggu sekali dengan Ray Andries,” ungkap Alonzo.

Demi persiapan maksimal, ia juga menyempatkan diri menonton penampil kelas dunia pada acara tersebut.

“Saya sempat lihat Ron King, juga Jazzmeia Horn. Saya suka cara Jazzmeia berkomunikasi dengan penonton, dan saya ingin menerapkannya di atas panggung. Saya percaya, melihat festival seperti ini, akan membantu saya menjadi musisi lebih baik lagi,” tutup Alonzo Brata. (RO/S-2)