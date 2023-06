Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang Sudah Tayang di Netflix

FILM drama karya sutradara Angga Dwimas Sasongko, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, sudah resmi tayang di layanan streaming digital Netflix pada Kamis (1/6).

Usai tayang di bioskop pada 2 Februari lalu, banyak penikmat film yang mengharapkan film dari semesta Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) ini dihadirkan di layanan streaming. JJJLP hadir di Netflix dengan judul bahasa Inggris, A Long Way to Come Home.

Kabar mengenai tayangnya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang di Netflix diumumkan melalui Instagram @jalanjauhjanganlupapulang.

“Siapa yang sudah menantikan lagi Aurora (@sheiladaisha) berbagi cerita? Tenang, tenang. Mulai besok kalian sudah dapat menyaksikan perjalanan jauh Aurora menemukan makna keluarganya berkali-kali di @netflixid. Sambil nunggu besok, nostalgia dikit yuk apa adegan terfavorit kalian di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang?” tulis admin akun tersebut, Rabu (31/5).

Film garapan rumah produksi Visinema Pictures ini menampilkan deretan aktor dan aktris papan atas yakni Sheila Dara, Rio Dewanto, Rachel Amanda, Lutesha, Ganindra Bimo, dan Jerome Kurnia.

Sama seperti Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film JJJLP juga memiliki deretan soundtrack bagus yang turut mengajak penonton untuk terlibat dalam ceritanya. JJJLP menggandeng penyanyi Yura Yunita dan Kunto Aji untuk mengisi soundtrack film.

Berkat jalan ceritanya yang menyentuh dan penuh makna, JJJLP menuai ragam komentar positif dan berhasil meraih lebih dari 850 ribu penonton di bioskop.

Sebagai kelanjutan NKCTHI, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang berfokus kepada cerita si anak tengah, Aurora (Sheila Dara) dalam perantauannya di London.

JJJLP menceritakan babak baru kehidupan Aurora, selama merantau ke London, Inggris. Di London, kota yang bagi Aurora penuh harapan dan berjuta kemungkinan untuk wujudkan impian, ia menemukan tambatan hati yang memiliki visi yang sejalan dengannya, Jem (Ganindra Bimo).

Seniman baru yang sedang naik daun sekaligus senior di kampusnya itu juga merupakan perantau dari Indonesia. Kehidupan Aurora terasa sempurna dan penuh gairah. Sampai ia menemukan sisi lain Jem yang terpaksa membuat Aurora mengorbankan kuliah serta meninggalkan mimpinya begitu saja.

Dalam masa sulitnya, Aurora dibantu kedua sahabatnya; Honey (Lutesha) dan Kit (Jerome Kurnia) untuk tinggal bersama di apartemen mereka. Kesibukan Aurora untuk bertahan hidup dan mengupayakan kembali kuliahnya dengan bekerja serabutan membuatnya putus kontak dengan keluarga.

Dua bulan tanpa kabar membuat Angkasa (Rio Dewanto) dan Awan (Rachel Amanda) menyusul Aurora ke London. Terkejut dengan kondisi Aurora yang berantakan, ditambah kenyataan bahwa ia mengubur mimpi-mimpi yang terpaksa hancur akibat kekerasan mental yang dilakukan Jem padanya, Angkasa dan Awan sepakat memaksa Aurora pulang.

Antusiasme warganet sangat tinggi untuk kembali menonton film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang di Netflix.

“Akhirnya ??” tulis komentar akun @masvians_ di kolom komentar. “Beneran nih min? Ah bohong kali, tpi klo bener siap ber air mata lgi utk yg ke 12 kalinya,” kata akun @myusufradithyai dengan menyertakan banyak emotikon menangis. “huhu akhirnyaaa setelah kelewatan nonton di bioskop??” komentar akun @salmafz19.

Bagi kamu yang belum berkesempatan nonton JJJLP di bioskop, sekarang adalah waktu kamu untuk berjumpa dengan Aurora dan mengikuti perjalanannya di London melalui platform streaming Netflix. Bagi kamu yang sudah menontonnya di bioskop juga bisa menontonnya kembali sesukamu. (RO/Z-1)