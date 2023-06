Taylor Swift Masuk dalam 100 Wanita Terkaya Versi Forbes

TAYLOR Swift bersama Hakim Judy, dan Oprah Winfrey baru-baru ini masuk dalam daftar Richest Self-made Women atau wanita terkaya dengan usaha sendiri di Amerika versi Forbes, yang diterbitkan Kamis (1/6).

Swift mendarat di No. 34 dengan kekayaan bersih US$750 juta; Judy Sheindlin, alias Hakim Judy, berada di No. 56 dengan US$480 juta dan Winfrey di No. 13 dengan US$2,5 miliar.

Bintang lain dalam daftar termasuk Rhianna (No. 20, US$1,4 miliar), Kim Kardashian (No. 21, US$1,2 miliar), perancang busana Tory Burch (No. 24, US$1 miliar), Kylie Jenner (No. 38, US$680 juta) , Madonna (No. 45, US$580 juta), Beyoncé Knowles (No. 48, US&540 juta), Celine Dion (No. 56, US$480 juta), Reese Witherspoon dan Dolly Parton (di No. 59, US$440 juta), Barbra Streisand (No. 61, US$430 juta), Ellen DeGeneres (No. 73, US$380 juta) dan eksekutif televisi Shonda Rhimes (No. 96, US$250 juta).

Baca juga: Taylor Swift Kolaborasi dengan Ice Spice di Lagu Midnights Versi Till Dawn Edition

Novelis Danielle Steel, dengan US$420 juta, dan Nora Roberts, dengan US$410 juta, masing-masing berada di urutan ke-62 dan ke-64.

Salah satu pendiri ABC Supply, Diane Hendricks memimpin kelompok itu dengan US$15 miliar.

Baca juga: Joe Alwyn Kecewa Taylor Swift Cepat Gandeng Pacar Baru

Forbes secara teratur menerbitkan daftar orang terkaya di negara dan dunia. Majalah bisnis Amerika merilis daftar miliarder dunia tahunannya pada bulan April, mengungkapkan bahwa SpaceX dan pendiri Tesla Elon Musk telah dicopot dari posisi teratas.

Posisinya digantikan oleh Bernard Arnault, pemilik merek barang mewah seperti Louis Vuitton, Christian Dior dan Tiffany & Co, dengan US$211 miliar. Musk masuk di No. 2 dengan US$180 miliar. Di No. 3 dalam daftar tahunan orang terkaya yakni Jeff Bezos dengan US$114 miliar.

Forbes menulis bahwa secara kolektif, 100 wanita dalam daftar tersebut memiliki rekor kekayaan bersih tertinggi sebesar US$124 miliar yang naik 12% dari tahun lalu.

Ini adalah daftar tahun kesembilan Richest Self-made Women di Amerika, menyoroti 100 pengusaha, eksekutif, dan penghibur wanita paling sukses di Amerika Serikat.

Asisten Redaktur Pelaksana Wealth di Forbes Kerry Dolan menyatakan bahwa, daftar ini adalah bukti kerja keras dan kesuksesan para wanita ini.

“Kami terus melihat wanita memecahkan rekor dan meningkatkan pengaruh dan kekuatan mereka seiring dengan kekayaan mereka, dan setiap tahun wanita baru di berbagai industri masuk ke peringkat ini,” tutup dia. (Z-10)