Begini Cara Unlock Balon Ungu BTS di Google 

SELAMAT ulang tahun, BTS!

Untuk merayakan ulang tahun debut ke-10 BTS, Google menyediakan game interaktif untuk para Army. Game ini bisa dinikmati secara online mulai Kamis (1/6) kemarin.

Penggemar dapat mencari BTS di Google melalui ponsel atau desktop. Lalu di layar akan muncul ikon hati ungu khusus yang muncul di sisi kiri.

Klik di balon untuk memunculkan hujan balon ungu di layar Anda. Anda bisa memecahkan balon tersebut dengan mengekliknya.

Di dalam balon yang berisikan mikrofon, akan muncul pesan dari para member BTS.

Seperti yang diketahui, BTS akan segera mengeluarkan lagu yang bertajuk Take Two jelang ulang tahun ke-10. Single ini akan diluncurkan secara digital pada 9 Juni mendatang.

“Untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka, BTS akan mengeluarkan single Take Two pada 9 Juni pukul 13.00 KST. Ketujuh anggota berpartisipasi dalam Single Ini,” ungkap Big Hit Entertaiment saat dikutip melalui Allkpop.

Singel Take Two ini menyampaikan penghargaan mereka terhadap Army.

“Untuk semua cinta dan keinginan mereka untuk selalu bersama dengan Army.”

Big Hit dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Army karena telah membuat ulang tahun ke-10 dengan cinta tanpa akhir untuk BTS

“Take Two akan menjadi Hadiah berharga dari BTS untuk kalian semua,” lanjut dia.

Rangkaian kejutan bagi penggemar kini telah dipersiapkan dalam rangka perayaan ulang tahun debut ke-10. Melalu aplikasi Weverse rangkaian jadwal peringatan tersebut telah disebarkan pada para fans sejak Rabu (31/5).

Pengumuman rangkaian tersebut diunggah secara artistik dengan model papan monopoli bertemakan Festa tahunan.

Menurut bagan jadwal bergaya Monopoli, berbagai konten akan diungkapkan setiap hari mulai hari ini hingga 17 Juni. Jadi, periksa bagan dan tandai kalender Anda untuk mengetahui semua konten baru yang dirilis oleh BTS!

Tidak hanya itu, BTS juga telah mengunggah video teaser untuk BTS Presents Everywhere dengan menggunakan lagu Yet To Come sebagai backsound. Ini juga jadi bagian dari perayaan debut ke-10.

Video tersebut hanya mengisyaratkan akan ada kejutan pada Sabtu (17/6) di Yeouido, sebuah pulau bedar di Sungai Han, Seoul, Korea Selatan. Melansir kantor berita KBS pada Juni mendatang, beberapa tempat terkenal di pusat kota Seoul akan dihiasi dengan nuansa berwarna ungu. (Z-10)