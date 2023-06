Rumah Benedict Cumberbatch Diteror Seorang Mantan Koki

RUMAH aktor Hollywood Benedict Cumberbatch dan keluarganya di London mendapatkan teror dan serangan dari seorang koki bernama Jack Bissel. Bissel diketahui datang dengan menggunakan pisau dan menyusup ke rumah mereka.

Aktor pemeran Doctor Strange itu diketahui sedang bersama dengan istri dan ketiganya di rumah ketika mantan koki berusia 35 tahun itu mendobrak gerbang besi taman depan.

Bissel yang diketahui pernah bekerja sebagai koki di Beaumont Hotel, Mayfair, London itu semula berjalan melewati gerbang rumah Cumberbatch, tapi kemudian mengambil tanaman dan melemparkan ke dinding. Kemudian ia mencopot paksa interkom dari bangunan dan meludahinya.

Bahkan, Bissel sempat mengancam untuk membakar rumah sang aktor. “Saya tahu kalian telah pindah ke sini, saya harap rumah ini terbakar,” kata Bissell sambil berteriak seperti dilansir dari BBC pada Rabu (31/5).

AceShowbiz melaporkan, Bissell kemudian melarikan diri dari tempat kejadian sebelum polisi tiba. Namun jejak DNA ditemukan polisi di interkom yang dilepas paksanya. Ia kemudian ditahan dan dilarang untuk berada dalam radius dekat dari keluarga Cumberbatch selama tiga tahun. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan sama sekali dari sang koki.

Motif Dipertanyakan

Hingga saat ini, tidak jelas motif Bissell menargetkan Cumberbatch dan dia tidak mengajukan pembelaan di pengadilan. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut, Benedict Cumberbatch beserta sang istri dilanda rasa khawatir setiap malam. Mereka takut akan menjadi sasaran teror lagi.

“Tentu saja, seluruh anggota keluarga benar-benar ketakutan dan mengira orang ini akan masuk dan menyakiti mereka. Untungnya kejadian ini tidak berakhir sejauh itu. Benedict dan Sophie mengalami banyak malam tanpa tidur karena khawatir mereka akan menjadi sasaran lagi,” ungkap seorang sumber yang dekat dengan Cumberbatch kepada Daily Mail.

Bissell mengaku bersalah atas kerusakan pidana di Wood Green Crown Court pada 10 Mei lalu dan didenda Rp 4,6 juta. Ia juga diberi perintah penahanan selama tiga tahun untuk mencegahnya mendekati keluarga Cumberbatch dan daerah tempat tinggal mereka.

Penuntut mengatakan kepada pengadilan bahwa sebelum penyerangannya, Bissell membeli dua bungkus roti pitta dari toko terdekat dan memberi tahu penjaga toko bahwa dia akan masuk dan membakar rumah tersebut.

Cumberbatch terkenal karena peran utamanya dalam Sherlock BBC, dan untuk film-film seperti Doctor Strange, The Imitation Game, dan The Power of the Dog.

