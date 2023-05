Sandhy Sondoro Rilis Ulang Lagu Tak Pernah Padam

Penyanyi Sandhy Sondoro berencana merilis ulang single lawasnya, Tak Pernah Padam. Single remake tersebut akan dibuat dengan dengan berkolaborasi bersama Claudia Emmanuela.

"Saya akan merilis sebuah single duet bersama Claudia Emmanuela. Dia adalah orang Indonesia yang menjuarai The Voice of Germany 2019," ujar Sandhy Sondoro di Jakarta, Rabu (31/5).

Menurut Sandhy, Claudia harus dihargai oleh masyarakat Indonesia mengingat dia menjadi orang Indonesia sekaligus orang Asia pertama yang memenangkan ajang bergengsi tersebut.

Sandhy sengaja menyertakan Claudia dalam proyek terbarunya karena ingin masyarakat tahu bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta bagus, bahkan yang mampu bersaing di kancah dunia.

"Dia juga pahlawan buat orang Indonesia karena belum ada sejarahnya juara di ajang-ajang pencarian bakat di Jerman. Saya pun tidak pernah juara di Jerman tapi Claudia bisa," tuturnya.

Saat ini, proses rekaman single remake tersebut sudah rampung dan rencananya akan dirilis pada awal Juli mendatang.

Sandhy memulai kariernya di dunia musik sebagai musisi lepas di Berlin, Jerman. Pada 2008, dia merilis album perdana Why don't We. Sementara, lagu Tak Pernah Padam masuk dalam album Find The Way yang dirilis pada 2011.

lagu tersbuet menjadi salah satu yang paling populer di antara karya-karya Sandhy lainnya, termasuk Malam Biru. (Ant/Z-11)