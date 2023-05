Yuk Mengenal NMIXX yang akan Tampil di Jakarta

MESKI merupakan girl group baru K-Pop, NMIXX telah menarik perhatian publik sejak melakukan publik. Lantas, siapakah mereka?

NMIXX adalah girl group K-Pop besutan JYP Entertainment. Mereka pertama diumumkan pada 8 Juli 2021 dan melakukan debut pada 2022. Terdiri dari Lily, Haewon, Sullyoon, BAE, Jiwoo, dan Kyujin, NMIXX menjadi girl group pertama JYP setelah tiga tahun debutnya ITZY.

Girl group ini memulai debutnya dengan album single AD MARE pada 22 Februari 2022, dan baru-baru ini melakukan comeback dengan extended play (EP) pertama mereka, Expergo.

Hampir setiap idola memiliki nama panggilan untuk para penggemarnya, begitu juga dengan NMIXX. Sebutan nama fandom mereka adalah NSWER, merupakan singkatan dari arah mata angin yakni North (utara), South (selatan), East (Timur), West (barat), dan Route (rute), artinya, NMIXX akan menemukan 'Rute' dan 'Jawaban' bersama dengan penggemarnya, sangat manis bukan?

Salah satu lagu paling populer dari NMIXX adalah O.O, yang dirilis tahun lalu, dengan jumlah views video musik mencapai 102 juta hingga Selasa (30/5).

Sedangkan lagu populer lainnya Love Me Like This yang baru dirilis Maret lalu, telah mencapai 59 juta views di YouTube.

Meski tidak seluruhnya, sebuah grup K-Pop biasanya memiliki leader atau pemimpin yang ditugaskan oleh agensi atau dipilih langsung oleh member grup tersebut, temasuk NMIXX.

Haewon menempatkan posisi sebagai leader dan vokal, Lily, Sullyoon, dan BAE sebagai vokal, sedangkan Jiwoo dan Kyujin memegang peran sebagai rapper selain juga vokalis.

Tinggal menghitung hari hingga NMIXX menggelar konser perdana mereka di Jakarta. Konser bertajuk NMIXX SHOWCASE TOUR nice to mixx you IN JAKARTA bakal berlangsung pada 9 Juni mendatang di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.

Mecimapro, selaku promotor, juga telah membagikan detail harga tiket konser dari grup besutan JYP Entertainment tersebut, yakni ditaksir mulai dari Rp1,2 juta hingga Rp3 juta. (Ant/Z-1)