Profil Jang Yeo-bin dan Jo Joon-young, Lawan Main Oh Sehun di All That We Loved

DRAMA Korea terbaru Oh Sehun berjudul All That We Loved sedang tayang di platform streaming, Viu. Dalam drama tersebut, Ia beradu akting dengan dua artis muda yakni Jang Yeo-bin dan Jo Joon-young.

Jang Yeo-bin berperan sebagai Han So-yeon, seorang siswi pindahan yang baru saja masuk ke sekolah Go Yoo (Oh Sehun), sedangkan Jo Joon-young berperan sebagai Go Joon-hee, siswa yang sakit-sakitan, sebagaimana dilansir dari Antara. Berikut profil keduanya:

Profil Jang Yeo-bin

Jang Yeo-bin merupakan artis pendatang baru. Gadis kelahiran 10 Maret 2000 itu pertama kali masuk ke dunia entertainment sebagai model.

Sejak debut sebagai model iklan televisi di tahun 2004, wajahnya sudah wara-wiri di layar kaca. Ia pun memulai debut aktingnya pada tahun 2017 di film King, kemudian tampil di film Illang: The Wolf Brigade, tahun 2018.

Karier Jang Yeo-bin sebagai aktris mulai menanjak ketika dia bermain di web-drama A Beauty of Revenge, 2021. Ia pun kembali berperan di berbagai judul drama seperti Friend and Kiss (2021) dan Stock Struck (2022).

Selain mengejar karier, Jang Yeo-bin juga sedang sibuk dengan kehidupan kampus sebagai mahasiswi Dongduk Women 39’s University, jurusan

Broadcasting, Entertainment Department.

Profil Jo Joon-young

Jo Joon-young juga merupakan aktor pendatang baru. Pria kelahiran 26 Desember 2002 itu bergabung di agensi yang sama dengan Sehun, yakni SM Entertainment.

Jo Joon-young debut sebagai aktor di usia 17 tahun dengan tampil di drama Live On, (2020) sebagai anggota klub broadcasting sekolah. Setahun kemudian, Ia berperan sebagai seorang idola K-Pop terkenal di drama Idol: The Coup, (2021).

Tahun 2023 tampaknya menjadi tahun keemasan Jo Joon-young. Karena di tahun ini, mahasiswa Sungkyunkwan University jurusan akting itu menjadi

pemeran utama di tiga drama sekaligus.

Di awal tahun ini, Ia jadi pemeran utama di drama Heesu in Class 2, tentang siswa SMA yang terkenal jadi penasehat teman-teman satu sekolahnya. Kemudian dilanjutkan dengan berperan sebagai sahabat Sehun di drama All That We Loved.

Rencananya Jo Joon-young juga akan tampil di drama Spirit Fingers sebagai seorang model remaja. (Z-10)