Kesan Romantis Dramatis Konser Suga BTS di Indonesia

SUGA BTS tengah menggelar konser solo pertamanya di Indonesia Agust D D-Day Tour in Jakarta sejak Jumat (26/5) hingga Minggu (28/5). Konser Suga berlangsung dramatis dengan efek visualisasi panggung, namun terkesan romantis bagi penonton.

Dalam konser D-Day hari kedua (D-2) yang berlangsung di Hall 5-6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dimulai sejak pukul 19.00 WIB.

Saat penonton masuk ke dalam hall, suasana mencekam mulai menghantui dengan diputarnya video rintik hujan lengkap dengan gemuruh halilintar. Suasana hall jadi dramatis ditambah kepulan asap putih mulai bermunculan pertanda konser segera akan dimulai.

Bak pertunjukan teater, Suga masuk ke atas panggung dibopong oleh sekumpulan orang. Dirinya memulai konser dengan rebahan di atas lantai panggung.

Hangeum sebagai lagu pembuka membuat histeris para penonton. Sosok Suga yang sudah lama dinanti kedatangannya mengobati sedikit kerinduan Army pada anggota BTS yang kini tengah sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Suga memicu adrenalin penonton saat menyapa Army dengan Bahasa Indonesia. Suga meninggalkan kesan romantis penonton dengan berusaha menyapa dengan Bahasa Indonesia. “Mantul,” kata Suga.

“Kemarin kalian hebat, tapi malam ini, gokil,” ujar Suga lagi.

Sosok Agust D membuat suhu Hall 5-6 panas dengan kata-kata bahasa Indonesia yang diteriakan Suga berkali-kali.

Fans tambah histeris saat Suga mengambil gitar ikonik yang sudah ditandatangani oleh ke-7 member BTS. Dengan kepiawannya memainkan gitar Suga melantungan lagu Seesaw versi akustik.

Suga berhasil menghipnotis penonton tak hanya dengan kemampuan rapp, namun vokalnya juga. Meskipun, terkadang Ia terbatuk, namun Suga pun tetap berusaha maksimal bernyanyi Seesaw. Seisi ruangan mengikutinya bernyanyi lagu Seesaw.

Lagu populer Deachwita, People, dan People pt.2 membuat penonton kian berteriak mengikuti lantunan teknik rapp Suga. Lagu Burn It dimainkan dengan latar merah dan nuansa membakar sebuah gambaran sesuai dengan makna lagu tersebut.

Sukses menambah jeritan penonton yang makin memekakan telinga, Suga hilang dari pandangan ratusan penonton bersamaan dengan terbakarnya layar visual panggung.

Sebuah video Live in Memory telah disiapkan di tengah konser. Penayangan video pendek itu bercerita tentang transformasi Min Yoongi menjadi Suga dan kini membawanya pada identitas Agust D, alter ego dari Suga BTS.

Agus D sendiri adalah album solo terbaru Suga BTS yang berisi lagu raw rap dengan hip-hop beats. Penonton dengan rasa penasaran menantikan akhir yang dramatis. Persona suga pun berubah sesuai dengan peran dalam video yang dimainkan. Bekas luka sayat tergambar di mata Agust D.

Video pendek selesai, lagu Interlude: Shadow diputar untuk kembali membangkitkan semangat penonton. Penampilan yang dinanti, lagu Life Goes On pun dimainkan dengan memamerkan kempuan Suga bermain Piano.

Lagu selanjutnya adalah Snooze yang merupakan kolaborasi suga dengan Ryuichi Sakamoto dan Woosung of The Rose. Di akhir lagu, sebuah video yang mempertontonkan Suga bertemu Almarhum Ryuichi pun diputar.

Tak terasa, konser telah berlansung selama 1,5 jam. Suga pun memulai speach terakhir. Suga menyampaikan terimakasihnya pada Army.

Suga sebelumnya meminta maaf bahwa dirinya sedang batuk sejak konser D-1, namun hari ini sudah mereda.

Suga menyampaikan kalau dia benar-benar menyukai Indonesia dan punya kenangan sejak pertama kali datang pada 2017 silam. Suga berjanji akan terus bertemu Army ke depannya dan ini bukan pertemuan terakhirnya.

“Sampai jumpa ya, kita engga bertemu hanya hari ini, kita akan bertemu juga ke depannya, aku cinta kalian, thanks for the amazinh night!,” ungkap Suga diiringi teriakan tak rela penonton.

Lagu D-Day dan Ddaeng jadi lagu perpisahan Suga untuk Army di hari kedua konser, Sabtu (27/5). Menunjukkan rasa terima kasihnya, Suga memperkenalkan anggota band yang menemaninya malam itu. (Z-10)