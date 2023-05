Anatomy of a Fall Memenangkan Penghargaan Utama di Cannes

DRAMA pengadilan yang tegang mengenai seorang penulis yang dituduh membunuh suaminya meraih Palme d'Or di Festival Film Cannes pada Sabtu (27/5), menutup tahun yang kuat bagi pembuat film perempuan.

Justine Triet, sutradara Prancis, menjadi perempuan ketiga yang pernah memenangkan penghargaan tertinggi festival ini dengan kisah dingin yang berjudul "Anatomy of a Fall", yang dibintangi aktris Jerman Sandra Hueller yang tampil menawan.

Triet menggunakan pidato penerimaannya untuk mengkritik pemerintahan Presiden Emmanuel Macron atas cara "menggemparkan" penerapan undang-undang yang meningkatkan usia pensiun di Prancis.

Namun, ia mengatakan bahwa ia "sangat tersentuh".

"Saya sangat senang menjadi perempuan ketiga yang mendapatkan penghargaan ini - hal-hal benar-benar berubah dan menjadi lebih baik," kata Triet kepada para wartawan.

Ada tujuh perempuan dari total 21 film yang bersaing di Cannes tahun ini. Jumlah itu menjadi terbanyak sepanjang sejarah festival dan banyak film yang menampilkan karakter perempuan yang kompleks.

Film "Anatomy of a Fall" juga menampilkan penampilan luar biasa dari "Messi" - border collie yang memainkan peran penting dalam film ini, dan memenangkan penghargaan Palm Dog sehari sebelumnya.

Meskipun Hueller tidak memenangkan penghargaan - Cannes tradisionalnya hanya memberikan satu penghargaan per film - ia bisa dikatakan sebagai pemenang terbesar pada malam itu karena ia juga bermain di film "The Zone of Interest" karya Jonathan Glazer dari Britania Raya, yang mendapatkan Grand Prix sebagai peringkat kedua.

Film tersebut memberikan pandangan yang mengerikan dan unik tentang kehidupan pribadi keluarga Nazi di kamp konsentrasi Auschwitz, tanpa pernah menampilkan langsung kekejaman kamp tersebut. Tetapi menggambarkannya melalui suara latar yang mengganggu dan detail visual kecil.

Dengan mengerikan, Hueller memerankan istri komandan Nazi yang dengan senang hati merawat taman dan membanggakan dirinya sebagai "ratu Auschwitz".

Intens

Juri terdiri dari sembilan profesional film yang dipimpin oleh pemenang tahun lalu, Ruben Ostlund ("Triangle of Sadness") dan bintang Hollywood Paul Dano dan Brie Larson.

"Kami memiliki diskusi yang intens dan menyenangkan," kata Ostlund kepada para wartawan, menambahkan bahwa ini adalah "line-up yang sangat kuat".

Penghargaan sutradara terbaik diberikan kepada sutradara berkebangsaan Vietnam yang lahir di Prancis, Tran Anh Hung, untuk film "The Pot-au-Feu", sebuah penghormatan cemerlang terhadap masakan Prancis yang mendapatkan banyak pujian dari kritikus internasional, namun tampaknya tidak disukai oleh sebagian besar kritikus lokal.

Ia berterima kasih kepada bintang filmnya, Juliette Binoche, dengan mengatakan bahwa dia "luar biasa dalam film tersebut".

Pemeran pria terbaik diberikan kepada Koji Yakusho dari Jepang untuk film "Perfect Days". Ia berterima kasih kepada sutradara Jerman Wim Wenders karena menciptakan "karakter yang hebat" dalam kisah yang mengharukan tentang seorang petugas kebersihan toilet di Tokyo dengan latar belakang yang kompleks.

Pilihan mengejutkan untuk aktris terbaik jatuh pada Merve Dizdar dari Turki untuk film "About Dry Grasses", yang merupakan karya dari pemenang Palme sebelumnya, Nuri Bilge Ceylan.

Ketika mempresentasikan Palme d'Or, legenda Hollywood Jane Fonda mengenang kali pertama dia datang ke Cannes pada tahun 1963.

"Pada saat itu, tidak ada sutradara perempuan yang bersaing dan kami bahkan tidak terlintas dalam pikiran kami bahwa ada yang salah dengan itu," ujarnya.

"Kita telah mengalami perubahan yang besar." (AFP/Z-3)