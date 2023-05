Agatha Pricilla Jadikan Nasihat Ibunda Sebagai Inspirasi untuk EP Adriana

MUSISI muda Agatha Pricilla menghadirkan album Extended Playlist perdananya berjudul Adriana, yang terinspirasi nasihat dan panduan kehidupan yang diberikan sang bunda kepada dirinya.

Rekaman yang terdiri dari lima lagu itu merupakan sebuah tribut dari Agatha Pricilla kepada sosok Ibunya yang bijaksana dan penuh kasih sayang bernama Adriana.

"Aku pikir, kenapa nggak membuat semacam repertoar yang berisi berbagai nasihat beliau saja, ya? Aku berhutang banyak sama dia, dan aku merasa kalau nasihat-nasihat yang diberikan Ibu buat aku, istilahnya, harus dibingkai. Pada intinya, beliau adalah alasan kenapa EP ini ada," kata Agatha Pricilla menceritakan latar belakang EP perdananya dalam siaran pers, Jumat (26/5).

Sebagian besar lagu dalam EP Adriana sudah ditulis tiga tahun sebelumnya, namun, ada dua lagu baru yang ditambahkan untuk membuatnya menjadi album mini yang utuh.

Secara garis besar, lagu-lagu yang ada di EP Adriana membentuk semacam perjalanan yang menceritakan bagaimana Ibunya telah membentuk seorang Agatha Pricilla menjadi perempuan apa adanya lewat berbagai nasihat dan wejangan hidup.

Lima lagu tersebut ialah It's Coming Your Way, The Art Of Letting Go, dan One Day, Ruang yang rilis pada 2022, dan Terang Usai Gulita yang dirilis pada 2023.

"Sekarang terasa seperti momen yang pas untuk merilis Adriana karena narasi yang terbentuk dalam rekaman ini sudah sangat padu dan mewakili apa yang ingin aku sampaikan," kata Agatha.

Meski Adriana terinspirasi dari bagian hidup seorang Agatha Pricilla, album mini itu diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki sosok berarti yang membantunya bertumbuh dalam pendewasaan diri.

Dengan demikian harapannya para pendengar bisa selalu menghargai dan menjaga hubungan yang manis untuk sosok yang selalu ada di sampingnya tersebut entah itu sahabat, saudara, orangtua, atau pasangan.

"Selain itu, melalui EP ini, aku juga ingin mengingatkan semua orang agar nggak kehilangan dirinya sendiri, terlepas dari bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup. Manfaatkan kebijaksanaan yang diperoleh dari Adriana kita untuk kenal lebih dalam dengan diri kita sendiri," tambah Agatha.

Agatha menyelesaikan EP debutnya dibantu Salmaa Chetizsa, yang menambahkan berbagai kiasan elok, namun, lugas pada setiap lirik lagu di EP ini.

Lalu, di balik layar, ada produser visioner Lafa Pratomo dengan mahir memberikan kehidupan pada setiap lagu di Adriana, dengan cermat menyusun dan memilih kord-kord yang sesuai dengan keunikan sang musisi.

Khusus untuk lagu Ruang, Agatha juga dibantu produser Rayhan Noor sehingga menyempurnakan elemen pemikat dalam EP debutnya itu. (Ant/Z-1)