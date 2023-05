Bruno Mars Lanjutkan Mimpi Mendirikan Pop Up Bar

PENYANYI sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat (AS), Bruno Mars, 37, akhirnya mendirikan pop up bar yang menjadi impiannya selama ini. Bar tersebut diberi nama SelvaRey Rum Bar dan didirikan di Fairmont Orchid di Hawaii.

SelvaRey Rum Bar menjadi proyek impiannya yang terinspirasi oleh hari-harinya tumbuh sebagai anak muda di Negara Bagian AS itu.

"Saya dibesarkan di Hawaii dan saya telah tampil di Oahu, Hawaii sepanjang hidup saya. Sebagai seorang anak muda, Anda melihat semua kegembiraan ini, dan ketika saya tampil di atas panggung, semua orang menikmati koktail yang indah," kata Mars dikutip dari People, Sabtu (27/5).

Ketika masih anak-anak, Mars tidak mengerti banyak orang di sekitarnya yang meminum rum seperti pina coladas, mai tais, hingga Blue Hawaiians, dan sekarang bahkan melibatkan begitu banyak minuman lezat lainnya. Oleh karena itu ia ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Oahu dengan mendirikan SelvaRey Rum Bar.

"Kami menggunakan bahan-bahan segar dan menjaganya tetap bersih dan sederhana, dan itu mencegah banyak hal, seperti mabuk. Jadi sejauh bar berjalan, saya ingin orang-orang mengalami apa yang saya nantikan dalam koktail yang enak," ungkapnya.

Buka setiap hari mulai pukul 16.00 waktu setempat hingga matahari terbenam sepanjang musim, SelvaRey Rum Bar hadir lengkap dengan pemandangan Teluk Pauoa pribadi Fairmont Orchid yang menakjubkan, dan menyajikan koktail yang terinspirasi oleh pelantun Just The Way You Are tesebut.

Mars percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka pop-up bar karena sudah masuk musim panas. Sehingga ia memutuskan membuka SelvaRey tepat di musim panas ini. Sehingga bis menarik turis dan menyajikan minuman bagi warga lokal. (Z-1)