Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan Kembali Berduet di American Born Chinese

ADAPTASI Disney dari novel grafis terlaris Gene Luen Yang, serial American Born Chinese, menceritakan tentang seorang remaja biasa dengan perjuangannya untuk bertahan di sekolah menengah menjadi jauh lebih rumit setelah ia berteman dengan putra Sun Wukong, atau yang dikenal sebagai Raja Kera.

Pemenang Academy Award Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan bergabung dengan Daniel Wu, Chin Han, dan Yeo Yann Yann, dalam serial tersebut, tetapi para bintang mudalah yang mencuri perhatian.

Memadukan mitologi Tiongkok dengan aksi gaya pahlawan super dalam komedi dewasa sekolah menengah atas yang membahas isu-isu topikal terkait etnisitas dan inklusi, pertunjukan baru Kelvin Yu itu telah menumpuk piringnya ke titik kritis di prasmanan budaya pop.

Bertujuan menjembatani kesenjangan antara budaya Tionghoa tradisional dan pengalaman Asia-Amerika kontemporer dengan cara yang akan menarik bagi penonton Disney+ pada umumnya, proyek yang bermaksud baik namun tidak seimbang ini berjuang untuk memadatkan banyak tema terpuji menjadi satu kesatuan yang dapat dicerna.

Pertunjukan dimulai dengan kursus kilat tentang legenda Sun Wukong, memperkenalkan Raja Kera (Daniel Wu), tongkat besinya, dan ancaman perang langit yang akan datang yang dipimpin Bull Demon Mowang (Leonard Wu), sebelum kita menyaksikan Wukong putra Wei-chen (Jimmy Liu) mencuri tongkat itu dan melarikan diri ke Bumi, untuk mencari gulungan magis keempat yang terkenal.

Menyamar sebagai siswa pertukaran Tionghoa, Wei-chen mendaftar di sekolah menengah pinggiran kota, tempay dia dipasangkan dengan Jin Wang (Ben Wang), remaja Taiwan generasi kedua, karena kepala sekolah mereka percaya bahwa mereka memiliki "banyak kesamaan".

Wei-chen percaya Jin Wang adalah pembimbingnya, ditakdirkan untuk membawanya ke gulungan keempat.

Jin, sementara itu, terlalu sibuk menghadapi tekanan sekolah menengah, orangtua yang jauh secara emosional, rasisme, dan keinginan yang mendambakan untuk mengajak teman sekelasnya yang cantik, Amelia (Sydney Taylor), untuk melihat Wei-chen sebagai apa pun selain lambang dari setiap stereotip Tiongkok yang dia coba jauhi.

Namun demikian, Jin dengan enggan setuju untuk menjaganya, dan, terlepas dari bahasa Inggris Wei-chen yang goyah dan kurangnya bakat budaya, Jin terus terkesan dengan sikap meyakinkan yang dibawa oleh teman barunya sendiri – kualitas yang sangat kurang dari dirinya sendiri.

Tidak lama kemudian, Jin berjuang untuk mendapatkan lebih dari satu tempat di tim sepak bola sekolah dan untuk tidak menjadi sasaran meme rasis yang viral, ketika Mowang dan pasukan antek-anteknya mulai muncul di pinggiran kota yang sepi mencari Wei-chen, tongkat besi, dan gulungan.

Terlepas dari kekuatan bintang Michelle Yeoh, yang dewi Guanyin-nya menyamar sebagai penjaga terestrial Wei-chen, dan jalinan rumit antara mitologi klasik dan seni bela diri dengan visual CGI yang mewah, American Born Chinese berada dalam kondisi terbaiknya ketika pemeran utama mudanya yang menyenangkan dihadapkan pada tantangan kehidupan remaja sehari-hari.

Ini paling jelas ketika pertunjukan mengambil pertaruhan terbesarnya. Misalnya, jelas didorong oleh kesuksesan utama dari hit multibahasa seperti Everything Everywhere All at Once dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sebagian besar pertunjukan diputar dalam bahasa Mandarin.

Yang paling menonjol adalah episode empat, yang keluar dari format yang sudah ada untuk menceritakan kisah asal-usul bagaimana Sun Wukong menjadi Sage Agung dan hampir seluruhnya diberi subtitle.

Menawarkan kredit pembukaan retro dan sejumlah akting cemerlang dari orang-orang seperti James Hong dan Jimmy O Yang, selingan ini sangat berani, tetapi juga penyimpangan yang panjang dan agak tidak penting, yang menggagalkan seri saat mendapatkan momentum.

Demikian pula, subplot yang diperluas yang melibatkan Jimmy, karikatur yang tidak peka rasial dari sitkom tahun 90-an, dan bagaimana aktor yang memerankannya (diperankan oleh Ke Huy Quan) mengatasi masalah ini bertahun-tahun kemudian, gagal mendarat.

Utas serupa hadir dan ditangani dengan lebih baik dalam novel grafis asli Yang.

Dalam American Born Chinese, busur tersebut mencerminkan dengan cermat kisah-kisah yang diceritakan aktor Quan selama kesuksesan musim penghargaannya baru-baru ini tentang hambatan yang dia temui dalam kariernya sendiri. Meskipun tulus, tepat waktu, dan penting, itu tidak pernah benar-benar terhubung dengan narasi Jin dan Wei-Chen.

Yang lebih relevan adalah perselisihan rumah tangga antara orangtua Jin (Chin Han dan Yeo Yann Yann), dan perbandingan yang dibuat Jin antara kehidupan rumah tangganya dan orang-orang sezamannya.

Meskipun mungkin tampak tidak berperasaan untuk mengkritik sebuah pertunjukan karena terlalu ambisius, American Born Chinese menderita karena berusaha menutupi begitu banyak hal, bahkan karena pendekatannya terhadap representasi Asia jarang kurang menghibur.

Produser eksekutif Destin Daniel Cretton, yang menyutradarai episode pertama dan terakhir, memastikan aksi dieksekusi ke tingkat gaya dan tontonan Marvel, sementara sutradara lainnya, termasuk aktris Lucy Liu, menghadirkan rasa manis dan keaslian yang tulus saat giliran mereka di belakang. kamera.

Cukup untuk mengatakan, apakah penonton mendengarkan petualangan mitologis atau kejenakaan acara yang lebih remaja, mereka kemungkinan besar akan merasa puas, bahkan mungkin makan berlebihan dengan banyaknya kekayaan yang ditawarkan. (Z-1)