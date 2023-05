Rouri404 Rilis EP Perdana

MENGGABUNGKAN musik emo ala 2000-an dengan melodi hyperpop, Rouri404 menciptakan musik tanpa genre yang luar biasa. Hal tersebut kemudian menarik perhatian Red Bull Records untuk merilis EP perdananya, Chlorine.

Lewat tiga lagu, termasuk single terbarunya, Numb, bakat Rouri404 yang baru 21 tahun ini bersinar melalui lirik-liriknya dan kemampuan vokalnya yang menawan.

Baik dari lagu Motion Sick hingga Fisheye, ia dengan baik memadukan sound rap dan pop-punk dalam musiknya yang unik.

Rouri404 bercerita, "Aku rasa bersenang-senang merupakan aspek paling penting saat aku membuat Chlorine yang mengingatkanku tentang tahun-tahun terakhir ini. Aku memfokuskan energi ke dalam lagu-lagu ini yang aku rasa membawa nuansa melankoli yang nostalgik. Aku terinspirasi dari musik-musik pop-punk dan emo tahun 2000-an dan juga masa kecilku. Aku mencoba memasukkan energi ini dan emosiku sebagai seorang anak yang tak tahu mau apa di dalam hidup."

Lewat Chlorine, Rouri404 mengawali jalan untuk memperluas pendengarnya di Asia dan berharap dapat terhubung dengan para pecinta musik sambil terus mencoba mendobrak batasan-batasan genre.

Rouri404 adalah seorang musisi dan produser dari Orlando, Florida yang telah ramai dibicarakan dengan musiknya yang menggabungkan unsur hyperpop, pop punk, dan emo-rap.

Di usia 20 tahun, ia semakin dikenal di Soundcloud sejak merilis single pada 2021, Narcissist dan EP GORE, hasil kolaborasi dengan Vaeo, seorang musisi ternama di skena musik hyperpop.

Musiknya telah dideskripsikan sebagai penuh emosi, fleksibel, dengan penggemar yang menyukai bagaimana ia bisa dengan halus melintasi berbagai genre.

Single sebelumnya, Fisheye menampilkan hal ini, dengan melodi yang catchy dengan nuansa musik 2000-an.

Talenta Rouri404 ditemukan oleh Red Bull Records, yang merilis EP perdananya, Chlorine, dengan single Numb yang akan dirilis dengan sebuah video klip. Rouri404 merupakan artis penuh talenta yang patut diikuti perkembangannya tahun ini. (RO/Z-1)