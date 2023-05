Jungkook Akui Dirinya Mirip Tunangan Shim Hyung-tak

JUNGKOOK BTS mengakui kemiripan luar biasa dengan tunangan Shim Hyung-tak. Pada 25 Mei, Jungkook melakukan siaran langsung di Weverse untuk untuk menghabiskan waktu bersama penggemar.

Selama waktu itu, dia menyapa penggemar dan berkomunikasi dengan mereka.

Seorang penggemar menyebut calon istri Shim Hyung-tak, Hirai Saya, yang baru-baru ini menarik perhatian karena mirip dengan Jungkook.

"Oh, saya melihat... Saya melihat postingan tentang calon istri Shim Hyung-tak. Kami memang mirip ,” ungkap Jungkook BTS.

Pada April lalu, aktor Shim Hyung-tak memperkenalkan tunangan yang berkewarganegafaan Jepang dan 18 tahun lebih muda di TV Chosun 'Chosun's Lover.' Banyak netizen yang memperhatikan tunangannya dan berbagi bahwa dia mirip dengan Jungkook.

Mereka menyatakan bahwa dia bisa dianggap sebagai kakak perempuan Jungkook. Sementara itu, Shim Hyung-tak dan tunangannya akan mengadakan upacara pernikahan pada bulan Juli tahun ini.

Sebelumnya diketahui, Jungkook BTS, Kpop idol dan vokalis bertalenta hebat telah mengumpulkan pengikut global yang signifikan. Dalam sesi Live Weverse baru-baru ini, Jungkook menarik perhatian 10 juta pemirsa real-time yang luar biasa, membuktikan popularitasnya yang mendunia.

Dalam sesi Weverse Live itu, Jungkook juga melakukan percakapan yang menarik dan memanjakan penonton dengan keterampilan menyanyinya yang memesona.

Selama sesi Weverse Live pada 25 Mei, Jungkook menciptakan ruang virtual yang intim, berinteraksi dengan penggemar, menawarkan wawasan tentang kehidupan sehari-harinya, dan membawakan berbagai lagu yang diminta.

Setlist untuk sesi ini beragam, menampilkan lagu-lagu seperti Night Dancer, Super, That's Not How This Works, Seed, Shoong, Angel Pt1, The Planet, Cupid, Fighting, dan banyak lagi, menampilkan wawasan musik Jungkook yang luas.

Jungkook BTS tidak hanya memecahkan rekor, tetapi dia juga berhasil mencapai lima tren #1 yang mencengangkan di seluruh dunia di Twitter. (Z-10)