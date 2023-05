PVRIS Rilis Single Love Is A...

PADA 14 Juli mendatang, produser, penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis asal Amerika Serikat, Lyndsey Gunnulfsen, yang dikenal dengan nama panggung PVRIS [dibaca: Paris], akan merilis album terbarunya, Evergreen melalui Hopeless Records. Sebelum itu, ia merilis single terbaru dari album ini, Love Is A... — sebuah anthem pop yang terinspirasi dari ucapan di bahasa Prancis, 'la petite mort' yang berarti "kematian kecil".

PVRIS sebelumnya telah merilis Good Enemy, Goddess, Anywhere Bit Here, dan Animal yang juga akan tampil di album Evergreen. Single-single tersebut menampilkan evolusi musik PVRIS yang memasukkan unsur elektronik, rock, dan pop.

Evergreen merupakan album keempat PVRIS yang menampilkan 11 lagu yang diproduksi dengan berbagai kolaborator termasuk Mike Shinoda dari Linkin Park, Y2K, JT Daly, dan Dan Armrbuster.

PVRIS juga akan menggelar 17 konser sepanjang 2023 di Amerika termasuk di Sad Summer Festival, The Godless/Goddess Tour, dengan Poppy, dan mendukung tur UK/EU dari Fall Out Boy.

Sepanjang kariernya, PVRIS telah berhasil menciptakan berbagai aransemen organik.

Lyndsey dengan indah menggabungkan tekstur kreatif dengan musik yang bernuansa inventif. Evergreen dengan sempurna memamerkan talenta dan musikalitas Lyndsey yang elektrik, katarsis, dan dewasa, serta menjadi bukti dedikasi PVRIS terhadap seni, ketahanan, dan kejujuran. Hasilnya yaitu 11 lagu yang menampilkan karya yang didedikasikan kepada kreativitas, ketahanan, dan inovasi.

Sejak awal munculnya PVRIS, Lyndsey telah bereksperimen dengan berbagai genre lewat tiga album yang menuai banyak pujian yang dimulai dari album perdananya pada 2014, White Noise (Rise Records), yang meraih kesuksesan besar di tangga lagu alternatif di Billboard dan pujian dari berbagai media di seluruh dunia.

PVRIS kemudian merilis album All We Know of Heaven, All We Need of Hell pada 2017, yang debut di 5 besar di chart Alternative Album Billboard.

Ia kemudian tampil di berbagai festival musik ternama dunia seperti Coachella, Reading dan Leeds, serta Lollapalooza.

Pada 2019, album ketiga PVRIS yang menggetarkan yaitu Use Me dirilis melalui Warner Records. Album tersebut menampilkan lagu kolaborasinya dengan Marshmello, Hallucinations, serta lagu-lagu yang juga menampilkan musisi hip-hop Amerika, 070 Shake, hingga bintang pop Inggris, Raye. (RO/Z-1)