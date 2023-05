Taylor Swift Kolaborasi dengan Ice Spice di Lagu Midnights Versi Till Dawn Edition

TAYLOR Swift, 33, terlihat berada di Electric Lady Studios di New York City pada Rabu sore, mengumumkan Midnights (Til Dawn Edition), versi deluxe dari album terbarunya, akan keluar akhir pekan ini.

Swift melangkah keluar dengan pakaian berhias putih dan rok panjang yang mengalir dengan tas bahu dan sandal yang serasi. Dia menarik rambut pirangnya menjadi kuncir kuda untuk memamerkan mata kucing klasik dan bibir merahnya.

Penampilan terbaru pemenang Grammy ini muncul setelah dia mengumumkan perilisan Midnights (Til Dawn Edition) yang akan datang, yang mencakup remix dari lagu favorit penggemar Karma yang menampilkan rapper Ice Spice.

"Um. Begitu banyak yang ingin kuberitahukan pada kalian. Aku penggemar berat artis brilian ini dan setelah mengenalnya aku bisa memastikan dia satu-satunya orang yang wajib untuk ditonton. Sangat senang untuk mengatakan bahwa Karma berkolaborasi dengan Ice Spice yang luar biasa akan keluar besok malam di Midnignt ET sebagai bagian dari album deluxe Midnights (Til Dawn Edition) baru yang dapat kalian pesan sekarang di store.taylorswift.com!," tulis Swift di Instagram dikutip pada Kamis (25/5).

Set ini juga akan membagikan versi baru yang lebih panjang dari Snow on the Beach dengan vokal tambahan dari Lana Del Rey serta Hits Different, yang sebelumnya dirilis sebagai lagu eksklusif Target.

"Anda yang memintanya, kami mendengarkan, Lana dan saya kembali ke studio khusus untuk merekam lebih banyak Lana di 'Snow on the Beach'," lanjut Swift.

Midnights (Til Dawn Edition) akan dirilis pada tengah malam pada hari Jumat. Ini akan tersedia dalam bentuk CD secara eksklusif di tempat di acara Eras Tour-nya di MetLife Stadium di New Jersey akhir pekan ini mulai pukul 12:30 malam. Swift mengungkapkan melalui Instagram: "CD ini akan memiliki lagu Midnights yang belum pernah terdengar sebelumnya berjudul You're Losing Me," pesannya. (Z-10)