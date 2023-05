Tina Turner Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

PENYANYI legendaris Tina Turner atau yang dikenal sebagai Ratu Rock and Roll dinyatakan meninggal dunia. Perempuan yang mengakhiri masa hidupnya di usia 83 tahun tersebut diketahui telah lama berjuang menghadapi kanker dan gagal ginjal.

Kematian menyedihkan Tina dikonfirmasi hari ini, saat dunia mengucapkan selamat tinggal pada penyanyi What's Love Got To Do With It. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilannya berbunyi:

"Tina Turner, Ratu Rock and Roll, telah meninggal dengan damai hari ini pada usia 83 tahun setelah lama sakit di rumahnya di Küsnacht dekat Zurich, Swiss. Bersamanya, dunia telah kehilangan legenda dan panutan dunia musik," tulis pihak keluarga Tina Turner melalui keterangan resmi dilansir dari AFP.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19, Eeng Saptahadi Meninggal Dunia di Bekasi

Sebelum meninggal, diketahui pada 2021 Tina Turner membuat film dokumenter tentang kehidupannya. Film dokumenter itu merinci bagaimana dia harus mengatasi masa lalu yang menyakitkan untuk akhirnya menemukan kebahagiaan.

Perilisan film dokumenter tersebut terjadi di tengah kesehatan Tina yang buruk, termasuk stroke dan berjuang melawan kanker serta gagal ginjal yang membuatnya membutuhkan transplantasi pada 2017.

Baca juga: Bassist The Smiths Andy Rourke Meninggal di Usia 59 Tahun

"Hal baik tidak menyeimbangkan hal buruk. Saya memiliki kehidupan yang penuh kekerasan, tidak ada cara lain untuk menceritakan kisah itu. Itu adalah kenyataan. Itu adalah kebenaran. Itulah yang Anda punya, jadi kamu harus menerimanya," kata Tina dalam film dokumenter tersebut.

"Beberapa orang megapresiasi kehidupan yang saya jalani dan penampilan yang saya berikan dan saya harus bangga akan hal itu. Tapi kapan anda berhenti bangga? Maksud saya, kapan anda akan mundur perlahan dan pergi?," lanjutnya.

Perlu diketahui, Tina Turner memiliki nama asli Anna Mae Bullock. Dia lahir pada 26 November 1939, di Nutbush, Tennessee, Amerika Serikat.

Tina menjadi terkenal di akhir tahun 60-an sebagai penyanyi band Ike & Tina Turner Revue, lalu kemudian dia sukses mendunia sebagai artis solo. Dengan musiknya dan vitalitasnya yang tiada habisnya, Tina Turner telah menggetarkan jutaan penggemar dan menginspirasi banyak artis dari generasi berikutnya.

Beberapa hit global yang pernah dia bawakan seperti What's Love Got To Do With It, Private Dancer dan The Best telah lebih dari 180 juta album terjual. Tina Tuner juga telah mendapatkan 12 Grammy Awards dan lebih dari tiga dekade melakukan tur dunia. (Z-10)