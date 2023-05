Siap-siap, Ini Daftar Film Baru yang akan Tayang di Bioskop Juni 2023

Di tengah tahun 2023, deretan film baru siap hadir di bioskop tanah air. Baik dari dalam negeri maupun film-film karya para sineas Hollywood. Film-film tersebut dapat jadi pilihan untuk mengisi waktu luang dan liburan di akhir pekan. Apalagi Juni umumnya merupakan bulan yang sudah diisi dengan jadwal libur anak-anak sekolah.

Berikut ini daftar film baru yang akan tayang di bioskop tanah air bulan Juni 2023.

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2 Juni 2023)

Ini adalah salah satu film animasi yang sudah sangat dinantikan sejak tahun 2022. Sempat dikabarkan akan rilis tahun lalu, akhirnya Marvel Comics mengkonfirmasi film ini akan dirilis secara global pada tanggl 2 Juni mendatang.

Disutradarai oleh Joaquim Dos Santos, film ini akan melibatkan beberapa nama terkenal sebagai sosok pengisi suara dan persona dari tokoh di film. Mereka di antaranya adalah Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, dan Issa Rae.

2. Transformers: Rise of the Beasts (9 Juni 2023)

Waralaba Transformers kembali menghadirkan sajian baru yang akan memanjakan para penggemar film fiksi ilmiah bergende aksi dan petualangan yang dipenuhi dengan animasi 3D mutakhir ini. Kali ini lewat Transformers: Rise of the Beasts penonton akan diajak melihat kisah berlatar belakang pertengahan tahun 90-an. Sekitar satu dekade setelah latar Bumblebee.

Cerita film ini terinspirasi dari film Beast Wars: Transformers (1996). Film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini disutradarai oleh Steven Caple Jr yang juga menyutradarai film Creed II. Film ini akan dirilis pada 9 Juni 2023 di AS dan menyusul dalam waktu berdekatan di skala global.

3. Elemental (16 Juni 2023)

Elemental merupakan suguhan baru dari Pixar yang akan dirilis secara global pada 16 Juni mendatang. Disutradarai oleh Peter Sohn, Elemental akan melibatkan Leah Lewis dan Mamoudou Athie sebagai pengisi suara.

Dalam ceritanya, para tokoh di Elemental merupakan warga sebuah kota di mana masyarakatnya mewakili elemen air, api, tanah, dan udara. Di mana, ada tokoh dari elemen api dan air yang menjalni pertemanan. Kisan mereka yang akan menjadi inti dari cerita bergenre fantasi, petualangan, dan drama komedi ini.

4. The Flash (16 Juni 2023)

The Flash menjadi series DC selanjutnya yang melanjutkan konsep multiverse. Bagi yang telah menonton cerita tentang multiverse dari Spider Man maupun Dr Strage, jangan sampai ketinggalan untuk juga menonton The Flash.

5. Indiana Jones and the Dial of Destiny (30 Juni 2023)

Bulan Juni 2023 akan ditutup dengan perilisan Indiana Jones and the Dial of Destiny yang akan tayang di jaringan bioskop global pada 30 Juni mendatang. Disutradarai oleh James Mangold.

Film yang diproduksi oleh Walt Disney Studios Motion Pictures terbaru ini sangat dinantikan oleh para penggemar setianya. Karena untuk pertama kalinya, film Indiana Jones tidak disutradarai oleh Steven Spielberg.

6. Spirit Doll (1 Juni 2023)

Penggemar film Indonesia terutama yang bergenre horor akan disambut dengan film Spirit Doll di awal bulan Juni 2023. Spirit Doll merupakan garapan dari sutradara Azhar Kinoi Lubis, sebelumnya ia pernah menggarap My First (2022) dan Mangkujiwo 2 (2023). Film ini dibintangi oleh Anya Geraldine dan Samuel Rizal.

7. Detektif Jaga Jarak (1 Juni 2023)

Bagi yang gemar menonton film dalam negeri dengan genre komedi, film Detektif Jaga Jarak bisa jadi pilihan. Film ini menceritakan tentang perjuangan pria bernama Almond Surendra (Marthino Lio) yang sedang mengumpulkan biaya untuk modal pernikahan. Berlatar pandemi covid-19, Almond kesulitan mengumpulkan biaya pernikahan hingga memilih menjadi seorang detektif agar cepat mendapatkan uang.

8. Onde Mande! (22 Juni 2023)

Ini juga merupakan film dalam negeri dengan genre drama dan komedi. Film ini dibintangi jajaran aktor berpengalaman dari lintas generasi, seperti Jajang C. Noer, Jose Rizal Manua, Ajil Ditto, Shenina Cinnamon, Emir Mahira, hingga Shahabi Sakri. Film ini mengisahkan tentang Angku Wan, seorang guru yang menang undian berhadiah dengan total miliaran rupiah. Ia memilih menggunakan uang hadiah tersebut untuk memajukan desa. Sayangnya, Angku Wan meninggal dunia mendadak. Para pengurus desa akhirnya membuat rencana agar hadiah tersebut tetap bisa didapatkan.

9. Ganjil Genap (29 Juni 2023)

Ini adalah film komedi romantis yang ringan. Dibintangi oleh Oka Antara, Clara Bernadeth, dan Baskara Mahendra. Menceritakan tentang hubungan pasangan kekasih yang rukun tetapi salah satunya tiba-tiba ingin berpisah. Saat itulah cinta mereka diuji.

10. Kutukan Sembilan Setan (8 Juni 2023)

Film Kutukan Sembilan Setan berkisah tentang lima sahabat bernama Verdy (Fandy Christian), Lia (Denira Wiraguna), Devon (Ajil Ditto), Miko (Joshua Suherman) dan Sarah (Frislly Herlind). Mereka mengalami banyak kejadian menyeramkan saat tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Gunung Bromo.

11. Buya Hamka II (29 Juni 2023)

Ini merupakan kelanjutan dari bagian pertamanya yang telah tayang pada 19 April 2023. Film ini akan dibuat dalam tiga bagian. Bagian II ini menceritakan tentang usaha Buya Hamka untuk menyatukan masyarakat dan militer, kepindahan Buya Hamka ke Jakarta, membangun Masjid Al-Azhar, hingga saat ia terlibat dalam pemberontakan dan ditahan.

Itulah daftar film baru yang akan tayang di bulan Juni 2023 mendatang, jangan sampai terlewat dan catat tanggalnya, ya!

