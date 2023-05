Jennie Blackpink Tampil Elegan di Sesi Pemotretan Festival Film Cannes

JENNIE Blackpink membuat debutnya di Festival Film Cannes tadi malam, memukau penonton dengan gaun putih yang elegan. Jennie Blackpink sekali lagi menarik perhatian di Festival Film Cannes yang bergengsi dalam sesi pemotretan.

Pada hari kedua di festival tersebut, Jennie menyemarakkan acara sesi pemotretan The Idol dengan pakaian memukau lainnya.

Mengenakan ansambel yang mempesona, Jennie memancarkan keanggunan dan kemewahan murni.

Jennie memilih gaun hitam sederhana, gayanya makin cantik dengan rambutnya dikepang dengan pita yang serasi dengan gaunnya. Fans dengan cepat turun ke media sosial untuk berbagi foto dan video idola K-pop pada hari keduanya di Festival Film Cannes.

Seperti yang diketahui, kehadiran Jennie debut di Festival Film Cannes telah dikonfirmasi agensi sang idol, YG Entertainment sejak 22 Mei lalu.

Kehadiran Jennie sebagai bagian debut akting dalam serial HBO, The Idol. Serial ini masuk nominasi Festifal Film Cannes Film ke-76, kategori Out of Competition.

The Idol serial asli HBO yang akan dirilis pada bulan Juni, adalah drama enam episode tentang bintang pop di industri hiburan, menampilkan Abél Tesfaye yang juga dikenal sebagai The Weeknd dan Lily-Rose Depp, putri aktor Johnny Depp. Film ini diatur untuk tayang perdana di Festival Film Cannesdan akan mulai ditayangkan pada 4 Juni.

Serial ini dipilih untuk Cannes tahun ini di bagian kompetisi awal bulan lalu. Di mana dua episode dari serial tersebut akan tayang perdana di festival tersebut. (Z-10)