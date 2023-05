Ini 10 Fakta Sang Heon Lee, Pemeran Min Ho di XO, Kitty

AKTOR Korea, Sang Heon Lee sedang menikmati popularitas setelah perannya di XO, Kitty, serial spin-off dari franchise To All the Boys yang menjadi hit di Netflix. Sang Heon Lee berperan sebagai Min Ho di acara itu, seorang siswa sombong dengan kulit mulus yang memiliki ibu yang terkenal.

Berikut adalah beberapa fakta dari Sang Heon, yang mungkin dapat mengagetkan Anda.

1. Dia adalah seorang Gemini

Sang Heon lahir pada 21 Mei 1996 di Korea Selatan, sebelum pindah ke Hong Kong untuk belajar di sekolah internasional.

2. Yuri dari "XO, Kitty" adalah saudara kandungnya di kehidupan nyata

Mereka mungkin memiliki nama belakang yang berbeda, tetapi Sang Heon dan Gia Kim alias Yuri di XO, Kitty sebenarnya adalah kakak beradik. Nyatanya, Gia-lah yang meyakinkan Sang Heon untuk mencoba pertunjukan itu.

“Kakak saya mengirimi saya postingan Instagram [tentang panggilan audisi] jadi saya pikir, oke, saya harus melakukan ini,” ungkapnya saat wawancara.

Lucunya, para pemeran lainnya tidak menyadari hal ini sampai Sang Heon menyebutkannya dalam obrolan grup dengan Anna Cathcart dan Choi Min Young.

3. Dia menyelesaikan studi universitasnya di Inggris

Jika Anda bertanya-tanya mengapa dia memiliki aksen yang berbeda dari saudara perempuannya, itu karena Sang Heon kuliah di Inggris. Dia pergi ke University of Northampton untuk belajar drama sebelum kembali ke negara asalnya Korea.

4. Dia membuat debut aktingnya di "XO, Kitty"

XO, Kitty bukan hanya peran pelarian Sang Heon, itu juga pertunjukan akting pertamanya. Sebelum berakting, Sang Heon mencoba menjadi model sebelum akhirnya menekuni profesi sebelumnya dengan serius setelah ia lulus dari universitasnya.

5. Dia bermimpi berakting sejak remaja

Kecintaannya pada seni pertunjukan dimulai di sekolah menengah ketika dia mengambil drama selama dua tahun, berkat kecintaannya pada film. Dalam sebuah artikel Vogue Remaja, disebutkan bahwa beberapa film favoritnya antara lain The Dark Knight and Friend, film noir Korea yang keluar pada tahun 2001.

6. Dia telah menyelesaikan wajib militernya di Korea Selatan

Penggemar aktor tidak perlu khawatir kehilangan dia selama dua tahun ke depan. Sang Heon telah menyelesaikan wajib militernya tepat setelah dia pulang dari belajar di Inggris.

7. Dia akan membuat debut filmnya di "Gran Turismo"

2023 jelas merupakan tahun yang besar bagi Sang Heon dari segi akting. Setelah kesuksesan XO, Kitty, para penggemar dapat berharap untuk melihatnya selanjutnya Gran Turismo, sebuah drama olahraga berdasarkan video gim dengan nama yang sama.

Itu akan menandai debut filmnya, hanya beberapa bulan setelah pekerjaan TV pertamanya. Belum diketahui peran apa yang dimainkan Sang Heon dalam film tersebut.

8. Dia bisa memasak seperti Min Ho

Masakannya di serial tersebut selama episode Chuseok tidak hanya untuk pertunjukan. Sama seperti Min Ho, Sang Heon juga mengetahui satu atau dua hal tentang memasak, keterampilan yang ia pelajari dengan menonton video YouTube selama tinggal di Inggris.

"Saya tidak mencoba menyombongkan diri di sini, tapi saya bisa membuat steak yang sangat enak dengan tambahan asparagus dan beberapa bawang karamel," katanya kepada Vogue Remaja. “Juga, carbonara asli, tanpa krim, hanya menggunakan telur,” lanjutnya.

9. Dia hadir di Instagram

Akun Instagram pribadinya diberi nama @sangheonleesh. Saat penulisan artikel ini, Sang Heon memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut. Dia juga berterima kasih kepada para penggemar karena sudah memberikan hadiah yakni 1 juta pengikut di hari ulang tahunnya tersebut.

10. Dia suka panjat tebing

Jika Anda belum puas dengan akun utama Sang Heon, Anda dapat melihat akun keduanya yang didedikasikan untuk aktivitas panjat tebing. Dia mencoba olahraga tersebut pada tahun 2021 setelah mendapat undangan dari seorang teman. Sejak saat itu, Sang Heon mencoba panjat tebing setidaknya empat kali seminggu! Nama akun Instagram keduanya adalah @climb_nice.

