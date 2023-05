Tutup Usia, Ini Profil dan Perjalanan Karier Aktor Film Thor Ray Stevenson

Ray Stevenson telah meninggal pada usia 58 tahun. Kematiannya diumumkan empat hari sebelum ulang tahunnya yang ke-59, yakni pada Minggu (21/5). Aktor veteran ini terkenal karena perannya dalam film King Arthur dan serial hit HBO Roma. Ia juga tampil memukau dalam film Thor dan trilogi Divergen.

Menurut surat kabar Italia Republica, kematian aktor tersebut "terjadi pagi ini di rumah sakit Rizzoli di pulau itu" di mana dia diperkirakan sedang syuting Cassino di Ischia. Hanya beberapa hari setelah dia dirawat di perawatan medis karena penyakit misterius yang dilaporkan.

Stevenson pertama kali menikah dengan aktris Ruth Gemmell dari tahun 1997 hingga 2005. Ia meninggalkan anak-anaknya Sebastiano, 15, dan Leonardo yang berusia 12 tahun, yang dia miliki dengan pasangan terakhirnya, Elisabetta Caraccia.

Kematiannya terjadi hanya beberapa bulan sebelum pemutaran perdana serial Star Wars Ahsoka, yang akan tayang di Disney+ mulai Agustus 2023.

Stevenson akan tampil sebagai salah satu antagonis dalam serial ini dan akan tampil bersama orang-orang seperti Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, dan Hayden Christensen dalam pertunjukan tersebut.

Membahas apa yang menjadi salah satu peran terakhirnya, dia berkata, “Menggunakan pedang cahaya adalah perasaan terbaik di dunia. Pertama kali mereka menyerahkannya untuk tes kamera, saya tidak dapat menahan diri, saya membuat keributan."

Stevenson lahir di Irlandia Utara tetapi pindah ke Inggris ketika dia berusia delapan tahun. Ayahnya ditempatkan di Royal Air Force (RAF) dekat Lisburn, County Antrim, pada saat kelahirannya pada tahun 1964. Keluarganya pindah ke Newcastle di Tyne dan dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Inggris.

Perjalanan Karier

Stevenson terinspirasi untuk menjadi aktor setelah melihat John Malkovich bermain di teater West End di London. Dia belajar akting di Bristol Old Vic Theatre School dan salah satu peran TV pertamanya adalah dalam drama Catherine Cookson The Dwelling Place.

Dia kemudian muncul di berbagai acara TV Inggris termasuk Waking the Dead, Dalziel and Pascoe dan At Home with the Braithwaites. Pada tahun 2004, ia berperan sebagai ksatria dalam film Hollywood beranggaran besar, King Arthur, yang dibintangi oleh Keira Knightley.

Baru-baru ini, Stevenson mendapatkan peran dalam acara TV dan film buatan AS yang sukses, mengambil peran Volstagg dalam trilogi Thor dan Titus Pullo dalam serial drama sejarah HBO Roma. Dia akan berperan sebagai Baylan Skoll dalam serial Disney+ mendatang Star Wars: Ashoka.

'Lebih besar dari hidup'

Rekan main Stevenson telah memberikan penghormatan kepada mendiang aktor di media sosial.

Aktor Inggris James Purefoy, yang membintangi bersama Stevenson di Roma, menggambarkannya sebagai "aktor yang brilian, berani, lebih besar dari kehidupan yang mengisi setiap bagian yang dia mainkan hingga penuh".

Rosario Dawson yang akan muncul dalam serial Ashoka bersama Stevenson, memposting di Instagram untuk mengatakan lawan mainnya adalah "pria raksasa" yang kematiannya membuatnya "tercengang dan terguncang".

Sementara sutradara James Gunn, yang terlibat dalam produksi film Thor kedua, menulis bahwa mendiang aktor itu "senang untuk bekerja sama".

Bear McCreary, komposer yang menjadi soundtrack serial TV Black Sails, memberi hormat kepada Stevenson yang "memukau tak terlupakan" sebagai Blackbeard dalam program tersebut.

Dan aktor Scott Adkins, yang membintangi bersama Stevenson di Accident Man, sedih dia "terkejut dan sedih dengan berita tragis", menambahkan,"Aku akan merindukanmu, Big Ray!"

