Prime Video Umumkan akan Tayangkan Dua Serial Thriller Korea

PRIME Video, Selasa (23/5), mengumumkan serial thriller Korea terbaru Lies Hidden in My Garden dan Battle for Happiness akan tayang secara eksklusif di Prime Video di Indonesia. Pengumuman ini pun memperkuat komitmen Prime Video untuk mengembangkan koleksi konten Korea yang berkualitas tinggi.

Dengan jalan ceritanya yang unik, Lies Hidden in My Garden menjadi serial yang sangat dinantikan dan menghadirkan dua aktris ternama, Kim Tae Hee dan Lim Ji Yeon.

Kim Tae Hee, yang dikenal lewat perannya di Hi Bye! Mama, Yong Pal, My Princess, dan masih banyak lagi, kembali berperan di drama Korea setelah tiga tahun.

Lim Ji Yeon, yang baru-baru ini memenangkan kategori Best Supporting Actress – Television Award di ajang Baeksang Arts Awards ke-59 untuk The Glory, telah berperan di berbagai drama seperti Money Heist: Korea – Joint Economic Area dan Welcome 2 Life.

Para pemeran lainnya termasuk Kim Sung Oh yang tampil di drama Korea Island dan Choi Jae Rim.

Diadaptasi dari novel A House with a Yard, serial ini berfokus pada seorang ibu rumah tangga biasa bernama Joo-ran (Kim Tae Hee), yang kehidupannya berubah setelah mencium bau aneh di halaman belakang rumahnya.

Meskipun terganggu dengan bau tersebut, suaminya sendiri tidak terganggu dan bahkan menyamakannya dengan pupuk. Bau tersebut pun merusak kehidupan sempurna mereka.

Di sisi lain, Sang-eun (Lim Ji Yeon) adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang memasuki persimpangan hidup setelah pertemuannya dengan Joo-ran. Serial ini akan tayang perdana pada 19 Juni, dengan dua episode baru setiap Senin dan Selasa.

Battle for Happiness dibintangi aktris EL (My Liberation Notes), Jin Seo Yeon (One the Woman), Cha Ye Ryun (Perfume), Park Hyo Joo (Now, We Are Breaking Up), dan Woo Jung Won (Under the Queen’s Umbrella).

Serial menegangkan ini mengikuti sekelompok ibu yang bersaing sengit untuk mendapatkan kebahagiaan di media sosial. Pertengkaran terjadi setelah seorang ibu meninggal karena sebuah peristiwa yang misterius, dan kelompok tersebut pun terpecah menjadi dua: mereka yang ingin menyembunyikan rahasia ini dan mereka yang ingin mengungkapkannya.

Peperangan media sosial yang nyata ini sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat modern dan menghadirkan banyak keseruan yang menegangkan. Battle of Happiness akan tayang perdana pada 31 Mei, dengan dua episode baru setiap Rabu dan Kamis.

Diproduksi oleh KT StudioGenie, Lies Hidden in My Garden dan Battle for Happiness akan memberikan ketegangan dan keseruan bagi pelanggan Prime Video.

Kedua drama ini juga menambah deretan konten Korea di Prime Video, termasuk variety show seperti Jinny’s Kitchen, drama fantasi seperti Tale of the Nine Tailed 1938 dan Island, serta drama komedi romantis seperti Love in Contract. (RO/Z-1)