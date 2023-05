Taehyung ‘V’ BTS Hadir di Festival Film Cannes 2023

MEMBER BTS V alias Kim Taehyung akan memulai debutnya di Festival Film Cannes tahun ini. Penyanyi itu melalui Instagram Stories-nya untuk mengonfirmasi bahwa Ia akan hadir di karpet merah bersama Celine di Cannes 2023.

Konfirmasi kehadiran Taehyung di Cannes datang di tengah kabar bahwa Ia berkencan dengan Jennie Blackpink yang juga hadir di Festival Film Cannes tahun ini.

Melalui Instagram Stories-nya, penyanyi lagu Winter Bear itu membagikan serangkaian unggahan untuk mengonfirmasi bahwa dia berada di French Riviera dan akan menghadiri festival tersebut. Dia membagikan foto catatan sambutan tulisan tangan Celine di Cannes diikuti dengan foto 'Tae Crew' miliknya.

Kartu sambutan tersebut bertuliskan, "Selamat datang di Cannes! Kami berharap dapat bertemu dengan Anda. Salam Hangat."

Di foto kedua, V terlihat bersama Peter Utz, Celine Head Director of Couture and Events, mengenakan kemeja berkancing macan tutul dan celana panjang hitam. Penyanyi itu juga mengunggah foto lain, di mana Ia terlihat berpose untuk selfie cermin dengan fotografer Hong Janghyun, mengenakan trench coat krem, syal bermotif, dan celana denim longgar berwarna biru muda.

Saat V mengunggah foto kedatangannya di Cannes, fandomnya turun ke media sosial untuk mengungkapkan kegembiraan mereka atas berita tersebut. Beberapa penggemar juga mengunggah videonya yang tiba di Prancis.

Seperti yang ditulis salah satu penggemar, "Kim Taehyung telah mengonfirmasi kehadirannya di Cannes, Hallo V,” tulis seorang penggemar.

“KIM TAEHYUNG datang ke #Cannes2023," tulis yang lain.

“The Celine Global Ambassador Kim Taehyung," diikuti dengan emoji mata hati, kata seseorang.

Sementara itu, V terlihat mengenakan koleksi Celine dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk penampilannya di bandara Incheon saat berangkat.

Dia berpakaian modis dengan trench coat Dorian dan Wesley Jeans dan melengkapinya dengan tas Voyage dengan ukiran namanya 'Taehyung'. Taehyung menambahkan aksesoris topi baseball Triomphe, dan sepatu kets depan bertali putih.

Di sisi lain, rumor mengatakan bahwa Jennie Blackpink akan tiba di karpet merah Festival Film Cannes 2023 di hari yang sama dengan Taehyung, yakni pada Senin (22/5). Idola K-pop tersebut juga akan debut di serial internasional The Idol with The Weekend. (Z-10)