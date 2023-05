Michelle Yeoh Tuding Hollywood Masih Abaikan Artis Asia

SETELAH berkarier selama empat dekade, Michelle Yeoh, 60, akhirnya menjadi peraih Piala Oscar, hanya dua bulan lalu, lewat film Everything Everywhere All at Once. Yeoh mengatakan artis Asia diabaikan terlalu lama, tapi dia berharap untuk masa depan agar artis Asia semakin dilihat.

Yeoh berkata sangat jelas Hollywood belum siap mengakui aktor Asia saat itu. Film Ang Lee sukses di Box Office, menghasilkan lebih dari US$200 juta di seluruh dunia dan mengumpulkan 10 nominasi Oscar, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan skenario. Tapi tidak ada aktor yang dinominasikan.

“Ada begitu banyak film bagus Asia dan Tiongkok yang keluar saat itu. Tetapi jika melihat semua film yang dinominasikan di sini di Cannes dan mendapatkan penghargaan, sangat jarang, terutama di Oscar, mereka akan menominasikan sutradara terbaik, film terbaik, semuanya. Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa sampai di sana tanpa aktor? Jadi, sepertinya agak aneh," kata Yeoh dilansir dari Variety, Senin (22/5).

Yeoh melanjutkan ketika film Crouching Tiger keluar, orang-orang berkata tidak seorang pun di Amerika Serikat (AS)akan menonton film itu karena mereka tidak tahu cara membaca subtitlenya.

Yeoh mengatakan kesuksesan Everything Everywhere All at Once adalah bukti bahwa penceritaan yang beragam harus dianut, dan penonton tertarik dengan ide-ide baru.

Ketika Crazy Rich Asians menjadi sukses global pada 2018, Yeoh juga mengatakan para eksekutif Hollywood akhirnya menaruh perhatian.

Tetapi jika Crazy Rich Asians tidak menghasilkan keuntungan, dia berkata, "Saya tidak akan duduk di sini hari ini."

Yeoh berbicara tentang standar ganda dalam bisnis hiburan di mana pria diberi lebih banyak kesempatan kedua daripada wanita, bahkan dengan kegagalan finansial.

“Ada film-film mega yang mengalami kerugian besar, namun mereka tetap pergi dan terus melakukan hal yang sama,” ujar Yeoh. (Z-1)