Shy Martin Rilis Album Late Night Thoughts

MUSISI pop asal Swedia yang sedang ramai dibicarakan, Shy Martin, merilis album terbarunya, Late Night Thoughts, bersamaan dengan single dan video klip untuk single Wait It Out.

Album terbaru Shy Martin dirilis setelah kesuksesan sederet single sebelumnya yaitu Glued to the Floor dan Late Night Thoughts, yang meraih sambutan hangat dari media internasional seperti Billboard, V Magazine, Stereogum, Consequence, Clash, The Sun dan lainnya.

Shy Martin dibanjiri respon positif dari berbagai media ternama dunia seperti Clash yang menyebut lagunya "sangat seru", BBC Radio 1 yang konsisten mendukungnya dengan sering memutarkan lagunya, dan NME yang memfitur lagu tersebut di daftar 'New Bangers', serta dukungan dari Spotify yang memasukkan Late Night Thoughts ke sejumlah playlist editorial seperti 'Fresh & Chill' dan 'Indie Pop'.

Tentang lagu terbarunya, Shy Martin berbagi, "Wait It Out adalah lagu pertama yang ditulis dan diproduksi olehku di album ini bersama Fanny Hultman dan Kerstin Ljungstrom. Aku terpikir kata-kata, 'We can just stay here and wait it out' saat pergi ke studio. Teman dekatku saat itu mengalami burnout yang juga telah aku alami sendiri di hidupku. Lagu ini membahas tentang hal yang telah lama ingin aku tulis ini."

Album terbaru Shy Martin, Late Night Thoughts, menunjukkan sisi emosional Shy Martin yang lebih terbuka, berani, namun juga paling indah.

Membahas isu seputar kesehatan mental, proses healing, dan juga mencari kebahagiaan, album terbarunya mempresentasikan sosok yang ia ingin tunjukkan kepada pendengar musiknya selama ini.

Album ini juga mewakilkan contoh dari bagaimana membangun sebuah semesta dalam ranah musik pop dengan baik, saat Shy Martin mengajak penggemarnya untuk melakukan personal reset ke sebuah permulaan untuk mengenal fase baru dari hidupnya Shy Martin.

"Proses penulisan Late Night Thoughts berawal dari sesi bersama Fanny Hultman dan Kerstin ljungstrom, saat kami bersama menulis lagu pertama untuk album ini. Aku langsung merasa album ini sangat spesial, seperti rasa saat aku pulang dari sekolah dan bermain musik dengan band-ku di masa muda. Selama setengah tahun, kami menghabiskan waktu di studio menulis, memproduksi album ini. Lagu-lagunya datang secara natural dari hasil percakapan kami tentang apa yang kami alami dalam hidup. Seluruh visualnya dibuat oleh saudaraku, Hampus Hjellström, bersamaku di desa tempat kami tumbuh bersama keluarga dan teman-teman kami," papar Shy Martin.

Shy Martin memiliki karier yang memukau sebagai penulis lagu. Sebelumnya ia pernah menuliskan lagu untuk berbagai musisi papan atas seperti The Chainsmokers, Ellie Goulding, Jess Glynne, dan Astrid S.

Jika ditotalkan, lagu yang shy telah telah tulis untuk musisi lainnya sudah meraup lebih dari 3.000.000.000 stream di Spotify. Shy Martin juga merupakan bagian dari program 'Equalizer Project' yang diprakarsai Spotify dan juga produser musik dan penulis lagu ternama Max Martin – yang telah berkolaborasi dengan Britney Spears, Katy Perry, Backstreet Boys, dan Adele – yang bertujuan untuk mempromosikan sekaligus merayakan perempuan di industri musik.

Shy Martin juga telah berpartisipasi di acara Women in Harmony yang digelar oleh Bebe Rexha. (RO/Z-1)