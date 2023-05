Danielle NewJeans Tampil Menawan di Pemutaran Perdana The Little Mermaid

DANIELLE dari grup K-Pop NewJeans, yang dikenal dengan visualnya yang memukau mengenakan gaun yang terinspirasi dari putri duyung saat menghadiri pemutaran perdana film live-action Disney, The Little Mermaid.

Pakaian Danielle terdiri dari dua potong busana berwarna merah muda dan krem, bersama dengan rok yang berkilauan, bersama dengan gelang perak cantik serta sepasang bola perak di telinganya.

Rambutnya ditata dan dia mengenakan riasan ringan yang menonjolkan kecantikan alaminya, juga dilengkapi dengan sepasang sepatu bertali.

Baca juga: NewJeans Bakal Gelar Jumpa Penggemar untuk Pertama Kalinya

Danielle juga telah merilis versinya dari Part of Your World untuk adaptasi live-action The Little Mermaid yang akan datang.

Video musik baru menampilkan jepretan Danielle, mengenakan pakaian biru muda yang gemerlap, menampilkan cover berbahasa Korea, diselingi dengan jepretan dari film yang akan datang.

Danielle juga berperan sebagai pengisi suara untuk karakter utama The Little Mermaid Ariel dalam versi Korea dari film Disney yang akan datang.

Baca juga: Tampil Cantik sambil Pamer Otot Perut, Danielle NewJeans Panen Pujian

The Little Mermaid akan dirilis pada 26 Mei di Amerika Serikat (AS). Adaptasi live-action yang akan datang dari film animasi klasik Disney keluaran 1989 akan dibintangi oleh Halle Bailey, dari duo saudari Choe x Halle, sebagai Ariel si Putri Duyung.

Selain itu, film ini juga akan dibintangi Melissa McCarthy sebagai Ursula dan Jonah Hauer-King sebagai Pangeran Eric.

Putri Duyung Kecil menampilkan pengisi suara dari Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, dan lainnya.

Sementara itu, NewJeans akan mengadakan acara fanmeet pertama pada Juli. Acara Bunnies Camp mendatang dari girl grup ini akan diselenggarakan di SK Olympic Handball Gymnasium di Seoul pada 1 Juli dan 2 Juli, dan juga akan disiarkan langsung secara online.

NewJeans juga baru-baru ini memecahkan Rekor Dunia Guinness sebagai artis K-pop tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify.

Kuintet itu mencapai tonggak sejarah ini dalam 219 hari dan hanya merilis tujuh lagu, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jungkook dari BTS (409 hari) dan Lisa dari BLACKPINK (411 hari).

Min Hee-jin, CEO label grup wanita ADOR, sebelumnya mengungkapkan grup tersebut memiliki musik baru. Dia mengisyaratkan rilis NewJeans berikutnya "dijadwalkan akan dirilis musim panas ini", meskipun detailnya masih dirahasiakan. (Z-1)