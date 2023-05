Beda 14 Tahun, Ini Profil Romain Gavras Pacar Baru Dua Lipa

TAMPIL bersama di red carpet Festival Film Cannes ke-76, Dua Lipa dan pacar barunya Romain Gavras jadi sorotan publik.

Romain Gavras, yang berusia 41 tahun, terpaut usia 14 tahun lebih tua daripada Dua Lipa yang berusia 27 tahun.

Dua Lipa dan Romain Gavras mulai dekat sejak akhir Februari 2023. Mereka menjalin hubungan setelah hubungan Dua Lipa dan Anwar Hadid kandas di tahun 2021.

Ini profil lengkap Romain Gavras.

Nama Lengkap: Romain Gavras

Tempat, Tanggal Lahir: Perancis, 4 Juli 1981

Umur: 41 tahun

Orang tua: Costa Gavras (ayah), Michele Ray Gavras (ibu)

Kebangsaan: Perancis, Yunani

Saudara: Julie Gavras dan Alexandre Gavras

Profesi: Produser film, sutradara, penulis naskah

Akun Instagram: @romaingavras

Romain, seorang sutradara asal Prancis, baru-baru ini menyutradai film aksi-thriller berjudul Athena yang ditayangkan di Netflix. Dia juga terlibat dalam penyutradaraan beberapa video musik terkenal, termasuk Bad Girls oleh M.I.A. dan No Church in the Wild oleh Jay-Z, Kanye West, dan Frank Ocean.

IMDb mencatat bahwa Romain juga memiliki pengalaman dalam menyutradarai iklan kampanye produk ternama termasuk Coeur Battant untuk Louis Vuitton, J'adore: The New Absolu untuk Dior, dan The Corner untuk Powerade.

Menariknya, profesi ini tampaknya telah menjadi warisan dalam keluarga Romain, karena Yayasan Onassis mengungkapkan bahwa ia adalah putra dari sutradara film berkebangsaan Yunani-Prancis, Costa Gavras. Namun, Romain telah berhasil membangun karirnya sendiri dan menjadi salah satu sutradara yang sukses.

Dua Lipa dan Romain Gavras sebagai pasangan hadir di Festival Film Cannes untuk film Omar La Fraise (The King of Algiers) di Palais des Festivals, Prancis.

Dua Lipa mengunggah potret dirinya dengan Romain di akun Instagramnya, dengan caption dalam bahasa Prancis yang berarti ‘Kemarin malam di Cannes bersama kekasihku’.

Sebelumnya, mereka telah terlihat bersama meninggalkan sebuah pesta di London pada bulan Februari 2023. Mereka juga terlihat berpegangan tangan selama Paris Fashion Week pada bulan yang sama.

Romain Gavras juga mendapatkan dua nominasi Grammy Award pada 2013 dalam kategori Best Short Form Music Video untuk lagu No Church in the Wild oleh Jay-Z dan Kanye, serta Bad Girls oleh M.I.A. Pada tahun 2017.

Ia dinominasikan kembali untuk Best Music Video untuk lagu Gosh (Version 2) oleh Jamie XX. Pada 2012, Romain juga memenangkan MTV Video Music Award untuk video musik Bad Girls oleh M.I.A.

Romain sebelumnya memiliki hubungan dengan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Rita Ora, selama enam bulan sebelum berpisah pada Maret 2021. Pasangan ini dikabarkan berpisah karena tuntutan pekerjaan.

"Rita dan Romain berpisah beberapa bulan yang lalu karena kesulitan dengan kewajiban pekerjaan masing-masing. Mereka tetap berteman dekat,” ungkap juru bicara Romain Gavras.

Meskipun hubungan mereka ramai dan mengejutkan publik, Dua Lipa dan Romain Gavras berhasil menjaga status hubungan mereka dengan baik hingga akhirnya tampil secara publik di Cannes. (Z-10)