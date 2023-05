Bila Kesehatan Mental Memburuk, Lewis Capaldi Siap Tinggalkan Dunia Musik 

LEWIS Capaldi mengaku siap meninggalkan pekerjaannya sebagai musisi, jika telah mengganggu kesehatan mentalnya. Pasalnya, pria yang mengidap sindrom tourette ini mengaku bahwa kepopuleran yang dia raih telah memengaruhi kesehatan mentalnya.

"Jika saya membuat album lain dan kepala saya kacau dan saya merasa tidak enak dan saya pada titik di mana hal-hal menjadi lebih buruk secara mental dan saya berhenti menjaga diri saya dalam hal itu, saya pikir itu akan menjadi titik di mana saya tidak akan melakukan ini lagi," tegasnya saat diwawancarai Rebecca Judd dalam acara Apple Music 1.

Sindrom tourette merupakan suatu gangguan sistem saraf yang menyebabkan gerakan berulang atau suara yang tidak diinginkan. Hal ini sering terjadi pada Lewis saat dia berada di atas panggung.

"Saya dalam keadaan buruk di mana saya hanya mengalami serangan panik setiap hari di atas panggung dan saya malu," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria berusia 26 tahun yang tenar melalui lagu Someone You Loved tersebut menambahkan bahwa album terbarunya yang berjudul Broken by Desire to Be Heavenly Sent merupakan sebuah ungkapan terhadap kesehatan mental yang dihadapinya selama beberapa waktu terakhir.

Meskipun demikian, para penggemarnya tidak perlu khawatir karena sejuh ini Lewis masih dapat mengelola kesehatan mentalnya dengan baik.

"Saat ini saya berada pada titik di mana saya dapat menyeimbangkan kesehatan mental saya dan perasaan saya secara umum," tandas Lewis. (Z-3)