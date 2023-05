Tanjung Gali Kompleksitas Cinta di EP Sooner or Later

TANJUNG, musisi asal Bekasi, telah merilis EP pertamanya, yang berjudul Sooner or Later. EP ini terdiri dari lima lagu yang menggali beragam kompleksitas cinta dan hubungan, mulai dari kehangatan dan kelembutan dalam Making Memories, You and Me, dan Always, hingga rasa tidak ketidakpastian dan keterasingan dalam Sooner or Later, Will I Realise? dan Losing Touch.

Sooner or Later adalah proyek personal dan introspektif Tanjung, yang menunjukkan kepiawaian dirinya dalam bermusik dan keberaniannya dalam menjelajahi kompleksitas cinta.

Judul EP Sooner or Later merupakan pengingat bahwa jawaban dari segala pertanyaan tentang cinta akan datang pada waktunya sendiri.

EP ini menjanjikan dan diyakini akan menggugah perasaan pendengar yang ingin merenungkan kembali kenangan asmara masa lalu atau menavigasi kompleksitas hubungan saat ini.

Untuk menghidupkan tema dualitas dalam Sooner or Later, kampanye pemasaran EP ini akan menampilkan serangkaian visual psikedelik yang menggabungkan gambar dunia nyata dengan elemen imajinatif, mencerminkan dualitas cinta sebagai pengalaman nyata namun juga surreal.

Kampanye pemasaran akan dilaksanakan di berbagai platform digital, dilengkapi dengan kemungkinan terselenggaranya tur konser di wilayah Jabodetabek hingga Jawa-Bali.

Tanjung berharap ia bisa memberikan pengalaman yang memikat dan menggugah yang mampu mengajak audiens masuk ke dalam dunia Sooner or Later dan bersama mengeksplorasi kompleksitas cinta yang menyertainya. (RO/Z-1)