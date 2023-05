Sutradara Baru Indiana Jones Mengaku Kagumi Steven Spielberg

MENYUTRADARAI waralaba film kenamaan seperti Indiana Jones bukanlah hal yang mudah. Namun, James Mangold menegaskan dirinya ingin menghadirkan versi terbaik dari film yang sebelumnya disutradarai oleh Steven Spielberg itu.

Mangold menggantikan posisi Spielberg di film kelima dan terakhir waralaba Indiana Jones, Indiana Jones and the Dial of Destiny, yang tayang perdana di Festival Film Cannes, Kamis (18/5).

"Spielberg adalah idola saya sepanjang hidup saya. Saya menonton Indiana Jones untuk pertama kali saat berusia 17 tahun. Ini adalah kursi yang sulit untuk diisi. Namun, ini juga adalah kesempatan yang luar biasa," ujar Mangold.

Sutradara yang telah menelorkan Girl, Interupted, Walk the Line, dan Logan itu mengatakan film Indiana Jones and the Dial of Destiny itu merupakan, "Versi Steven terbaik yang saya bisa. Saya berusaha meniru mentor saya itu dalam bercerita. Namun, film ini tetap karya saya, bukan dia."

Saat Hollywood dipadati film superhero, Mangold mengatakan film aksi tradisional tetap memiliki tempat.

"Saya rasa zamannya mungkin telah berlalu namun film jenis ini tetap menyegarkan bagi orang-orang. Terlebih saat semuanya harus bergerak dengan cepat tanpa memberi kesempatan bagi karakter maupun cerita untuk bernafas," ungkap Mangold.

Sementara itu, Spielberg memberikan pujian untuk film karya Mangold ini.

AFP/ANGELA WEISS--Sutradara Steven Spielberg

"Ini adalah film Indiana Jones yang amat sangat bagus," ujar Spielberg.

"Ketika film usai dan lampu dinyalakan, saya berkata, 'Sial, saya pikir saya adalah satu-satunya orang yang bisa membuat film semaacam ini," pungkas Spielberg. (AFP/Z-1)