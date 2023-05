Bebas Alkohol 100 Hari,  Liam Payne Akan Adakan Tur Untuk Album Baru

PENYANYI Liam Payne mengungkapkan baru-baru ini menandai 100 hari bebas konsumsi alkohol. Pria asal Inggris itu berencana membuat tur album keduanya yang akan segera dirilis.

"Saya merasa luar biasa. Saya merasa sangat, sangat baik, dan dukungan dari para penggemar dan semuanya sangat, sangat baik, jadi saya sangat bahagia," ucap Alumni One Direction itu dilansir People pada Kamis (18/5)

Pelantun Strip That Down itu mengaku kesulitan menjadi bintang saat menjadi bagian dari One Direction. Ia pun beralih ke alkohol untuk mengatasi hal tersebut.

Sejak One Direction memutuskan untuk hiatus pada 2015, Payne dan rekan grupnya Harry Styles, Niall Horran, Louis Tomlinson dan Zayn Malik melanjutkan berkarir solo.

Payne, yang merupakan ayah dari anak laki-laki Bear, 6, dengan mantan istrinya Cheryl, merilis album debutnya LP1 pada 2019.

Meskipun dia merilis beberapa single satu kali di tahun-tahun berikutnya, musisi tersebut mengatakan dia sedang bekerja keras untuk rekaman lanjutan.

"Saya telah membuat album untuk sebuah perubahan, yang cukup menyenangkan. Itu bagus, jadi saya bersemangat untuk membawanya ke sini dan saya pasti ingin melakukan tur kali ini. Saya akan mengadakan tur untuk waktu yang lama," katanya. (Z-3)