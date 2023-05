Jay Park akan Rilis Single baru Berjudul Candy

Penyanyi rap Jay Park akan merilis single baru berjudul Candy pada 23 Mei 2023 mendatang. Single tersebut diproduksi Cha Cha Malone dan juga menampilkan penyanyi Zion T.

Dia mengumumkan comeback tersebut dengan mengungkap sebuah cuplikan video berdurasi 15 detik yang diunggah melalui akun media sosial resmi agensinya More Vision pada Selasa (16/5).

Jay Park seperti disiarkan The Korea Herald, Kamis (17/5), sebelumnya telah merilis single populer seperti Yesterday, Bite, Need To Know, dan Ganadara.

Baru-baru ini Jay Park menyelesaikan tugasnya sebagai pembawa acara The Seasons, sebuah acara musik larut malam di KBS. Ia meraih banyak pujian karena menonjolkan bakat musik dari para tamu di acara tersebut.

Sebelumnya, karya terakhir Jay Park adalah Yesterday dan Love is Ugly yang dirilis pada awal tahun ini.

