Aktor Aladdin Dikecam Netizen Usai Komentari Film Little Mermaid

AKTOR Mena Massoud menghapus profil Twitter-nya belum lama ini. Aksi aktor film Aladdin ini dipicu oleh reaksi keras atas komentarnya yang membandingkan film Disney live-action 2019 Aladdim dengan film Little Mermaid yang baru.

Pada hari Sabtu (13/5), aktor berusia 31 tahun itu menanggapi tweet yang membagikan proyeksi box office untuk film Little Mermaid yang akan tayang perdana di bioskop pada 26 Mei 2023. Ia membandingkan angka tersebut dengan akhir pekan pembukaan Aladdim empat tahun lalu.

Aladdin yang dibintangi oleh Will Smith dan Naomi Scott, menghasilkan lebih dari $1 miliar di seluruh dunia. The Lion King (2019), Beauty and the Beast (2017) dan Alice in Wonderland (2010) juga berhasil mencapai US$1 miliar.

Baca juga: Sejumlah Faktor Kontroversial dalam Film ‘Little Mermaid’

Massoud menuliskan:

"Film kami unik karena penonton pergi menontonnya berkali-kali. Ini satu-satunya cara kami mencapai angka miliaran dolar dengan pembukaan kami. Dugaan saya adalah TLM tidak melewati angka miliaran tetapi tidak diragukan lagi akan mendapatkan sekuel. "

Beberapa pengguna Twitter dengan cepat menanggapi komentar Mena Massoud, membela The Little Mermaid, yang menghadapi reaksi rasis atas pemilihan Halle Bailey sebagai pemeran utama.

"Dan apa sebenarnya yang kamu dapatkan dari mengomentari ini?" tweeted satu orang.

Yang lain menulis, "Sejujurnya saya masih bingung mengapa Mena Massoud men-tweet ini sejak awal. Apakah dia Ingin memulai perkelahian?" tulis satu orang.

Akun lain mentweet sesudahnya, "Saya tidak mengerti mengapa Mena Massoud merasa perlu untuk meletakkan #TheLittleMermaid ketika kontroversi muncul, dia menangis karena menganggur bahkan setelah dia syuting Aladdin."

Pada Desember 2019 Mena Massoud memberitahu The Daily Beast bahwa dia belum mengikuti audisi sejak bermain Aladdin di film Disney yang terkenal.

"Aku agak lelah diam tentang itu," katanya saat itu. (Z-10)