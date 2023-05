Antrean Tiket Coldplay Padat Merayap, Tiket Rp11 Juta Ludes dalam 6 Menit

WAR tiket konser Coldplay pre-sale BCA hari pertama berlangsung sengit. Baru 5 menit dibuka, antrean sudah dipenuhi kurang lebih 500 ribu pengguna website dan tiket Ultimate seharga Rp11 juta terjual habis dalam waktu 6 menit.

Berdasarkan pantauan Mediaindonesia.com, calon pembeli pre-sale hari ini kesulitan mengakses situs penjualan. Calon pembeli diminta untuk "stand by" dan mengakses pembelian tiket pre-sale persis pukul 10.00 WIB saat penjualan dibuka.

Bahkan sebagian diminta menunggu karena lebih dari 500 ribu orang mengakses situs itu secara bersamaan.

“There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment,” pesan yang ada dalam situs tersebut.

Ketika kemudian ada calon pembeli yang berhasil masuk, hanya dalam enam menit setelah pintu penjualan tiket Coldplay dibuka atau pada 10.06 WIB, tiket kategori Ultimate Experience seharga Rp11 juta dan CAT 1 Rp5 juta sudah habis dipesan.

Hal serupa juga dirasakan publik, mereka mengeluh di media sosial dan berpikir tak akan kebagian tiket idolanya itu. Bahkan ada yang dengan geram menuliskan:

“Apa itu inflasi,” sambil mengunggah daftar tiket yang habis terjual.

Putra Ananda, salah satu calon pembeli mengaku hingga kini masih manunggu antrian. Dirinya mendapat antrian 5 jam 34 menit saat berhasil masuk ke dalam situs penjualan.

“Masih 4 jammm udah pakai 2 laptop,” Kata Putra.

Diketahui, tiket Coldplay mulai dijual hari ini dengan kategori presale BCA sampai 18 Mei 2023.

Lalu promotor akan kembali menjual tiket pada 19 Mei 2023 secara bebas tanpa syarat.

Co-Founder dan COO PK Entertainment Harry Sudarma selaku pihak promotor sebelumnya mengatakan, mereka menyediakan lebih dari 50 ribu tiket yang akan dijual untuk konser Coldplay di Jakarta.

"Kami menyediakan platform dan juga kesempatan yang sama buat semua orang," ujar Harry, Rabu (10/5).

"Jadi situsnya bisa diakses sama semua yang punya akses kepada website tersebut untuk pembelian tiket. Tidak ada jalur-jalur yang berbeda. Tidak ada jalur-jalur khusus, jadi semua akan punya akses yang sama," lanjutnya.

Meski begitu, dalam laman resmi BCA terdapat catatan, bahwa "jika tiket tanggal 17 sudah habis, maka tidak ada penjualan kembali pada tanggal 18 Mei 2023". (Z-10)